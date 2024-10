Calendario ATP Parigi-Bercy 2024 oggi (28 ottobre): orari, ordine delle partite, tv, streaming

Ultimo Masters 1000 dell’anno al via oggi: è a Parigi, nell’impianto di Bercy, che si comincia ad andare in scena per il passo conclusivo (o quasi) della corsa alle ATP Finals di Torino. Si comuncia senza i big, al via a partire da martedì, ma già oggi il programma è interessante.

Al di là dell’arena che funge da campo centrale, sostanzialmente riempita di larga parte dei francesi al via, il nome di maggior richiamo è quello di Stefanos Tsitsipas, che comincia nella sessione serale. Eccettuato il greco, ci sono tre azzurri di scena oggi. Alle 11:00 Luciano Darderi parte dal campo 2, non esattamente il più grande del mondo, per affrontare l’olandese Tallon Griekspoor. Sull’1, non troppo più grande, Fabio Fognini e Alexander Bublik sono destinati a lanciare scintille in campo, mentre subito a seguire Lorenzo Sonego se la vedrà con il cileno Nicolas Jarry.

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy partirà oggi dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre una gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP PARIGI-BERCY 2024 OGGI

Lunedì 28 ottobre

Campo Centrale (Palais Omnisports – Accor Arena)

Sessione diurna

Ore 11:00 Machac (CZE)-Rinderknech (FRA) [WC}

Halys (FRA) [Q]-F. Cerundolo (ARG)

Humbert (FRA) [15]-Nakashima (USA)

Sessione serale

Ore 19:00 Tsitsipas (GRE) [10]-Carballes Baena (ESP) [LL]

Non prima delle ore 20:30 Mannarino (FRA) [WC]-Paul (USA) [11]

Campo 1

Thompson (AUS)-Martinez (ESP)

Etcheverry (ARG)-Zhang (CHN)

Baez (ARG)-Davidovich Fokina (ESP) [Q]

Non prima delle ore 15:30 Fognini (ITA) [Q]-Bublik (KAZ)

A seguire Jarry (CHI)-Sonego (ITA) [Q]

Nys (MON)/Zielinski (POL)-Lammons (USA)/Withrow (USA)

Campo 2

Ore 11:00 Darderi (ITA)-Griekspoor (NED)

Cilic (CRO)/Dodig (CRO) [PR]-Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG)

Non prima delle ore 13:30 Shang (CHN) [Q]-Giron (USA) [Q]

Non prima delle ore 16:00 Doumbia (FRA)/Reboul (FRA) [WC]-Fritz (USA)/Shelton (USA)

Melo (BRA)/Zverev (GER)-Krajicek (USA)/Ram (USA)

Non prima delle ore 19:00 Borges (POR)-Tabilo (CHI)

PROGRAMMA ATP PARIGI-BERCY 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (match degli italiani)