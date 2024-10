Sonego e Fognini scoprono gli avversari a Parigi-Bercy: vista su Alcaraz e Sinner

Lorenzo Sonego e Fabio Fognini si sono meritati l’accesso al tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, dopo aver infilato due vittorie nelle qualificazioni: il piemontese ha regolato l’olandese Botic van de Zandschulp e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, mentre il ligure ha avuto la meglio sull’ungherese Fabian Marozsan e sul francese Arthur Cazaux.

I due tennisti italiani hanno conosciuto gli avversari che dovranno affrontare al primo turno. Lorenzo Sonego, che da domani sarà il numero 52 al mondo, se la dovrà vedere con il cileno Nicolas Jarry: sfida al numero 34 del circuito, con cui è in vantaggio per 2-1 nei precedenti (spettacolare il testa a testa dello scorso anno in Coppa Davis), per meritarsi l’incrocio da brividi con lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo.

Fabio Fognini, che inizierà il torneo da numero 79 del ranking ATP, se la dovrà vedere con il kazako Alexander Bublik: l’azzurro ha avuto la meglio nell’unico precedente disputato contro il numero 33 del mondo e cercherà un nuovo guizzo per guadagnarsi l’incrocio contro chi avrà la meglio nel confronto tra il danese Holger Rune e Matteo Arnaldi, con vista su un ipotetico ottavo di finale contro Jannik Sinner (bye al debutto, poi uno tra lo statunitense Ben Shelton e il francese Corentin Moutet).