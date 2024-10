Calcio, Serie A 2024-2025: Udinese e Torino vincono negli anticipi della nona giornata

Fattore campo rispettato nei due anticipi della nona giornata Serie A 2024-2025 di calcio: l’Udinese piega per 2-0 il Cagliari, mentre il Torino supera per 1-0 il Como. In classifica friulani momentaneamente terzi a quota 16 con la Juventus, mentre i granata agganciano al quinto posto il Milan con 14 punti. Restano nel gruppo al 12° posto a quota 9, infine, sardi e lariani.

L’Udinese batte il Cagliari per 2-0. Nel primo tempo i sardi restano in inferiorità numerica per il cartellino rosso rimediato da Makoumbou alla mezz’ora, ed i padroni di casa ne approfittano immediatamente, passando a condurre al 38′ grazie al gol di Lucca, che sfrutta il traversone dalla destra di Kamara. Nella ripresa arriva al 78′ la rete che chiude la gara, ed a siglarla è Davis, che conclude con il gol una prolungata azione personale.

Il Torino regola il Como per 1-0. Dopo un primo tempo con una sterile supremazia lariana, i padroni di casa alzano i giri del motore nella ripresa, impegnando Audero. L’Udinese risponde con Strefezza, che per due volte chiama all’intervento Milinkovic-Savic, il quale poi con l’ausilio della traversa disinnesca la conclusione di Nico Paz. Al 75′, però, Braunoder fa la frittata ed il suo retropassaggio diventa un assist per Njie, che regala i tre punti ai granata.

CLASSIFICA SERIE A CALCIO 2024-2025

Napoli 19

Inter 17

Juventus 16

Udinese* 16

Milan 14

Torino* 14

Fiorentina 13

Atalanta 13

Lazio 13

Roma 10

Empoli 10

Verona 9

Bologna 9

Como* 9

Cagliari* 9

Monza 7

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5

Venezia 4

* = una partita in più