Calcio: in Serie A faticano le big, sorride solo la Lazio. Fiorentina di forza sul Milan

Si è chiusa la 7a giornata di Serie A 2024-2025, e lo ha fatto con risultati molto spesso lontani dalle aspettative. A soffrirne di più sono Juventus e Roma, fermate sul pari da Cagliari e Monza, e soprattutto il Milan, battuto da una Fiorentina in grande spolvero. Delle big è solo la Lazio a sorridere ed agganciare il terzo posto.

Alle 12:30 scendono in campo Juventus e Cagliari. A Torino per i bianconeri sembrerebbe tutto tranquillo, soprattutto dopo il rigore segnato da Vlahovic al 18′ per fallo di mano di Luperto, ma è ancora dal dischetto che arriva la doccia fredda, anzi freddissima. Douglas Luiz stende Piccoli, tira e segna Marin per l’1-1 che non cambia più. Espulso Conceiçao per simulazione in area, al 95′ Obert colpisce il palo, che nega ai sardi il colpo esterno.

Alle 15:00 è la volta di Bologna-Parma, che finisce in uno 0-0 che fondamentalmente non accontenta nessuna delle due squadre, che molto attaccano e poco ottengono. Al 53′ espulso, per i ducali, Coulibaly per intervento duro sula caviglia di Ndoye. Alla stessa ora vanno in campo Lazio ed Empoli, ma all’Olimpico le cose sono diverse. Al 9′ passano i toscani con Esposito su cross di Pezzella e uscita sbagliata da Provedel, rimediano i biancocelesti con Zaccagni che di testa batte Vasquez al 49′ del primo tempo. Al 51′ Castellanos si vede parare il rigore del vantaggio laziale, che però arriva lo stesso con Pedro, che colpisce da piuttosto lontano sotto la traversa.

Alle 18:00 la Roma va a Monza. Succede tutto nel secondo tempo: al 61′ vantaggio giallorosso con Dovbyk, che riceve da Cristante, compie due finte utili e supera Pizzignacco. Al 70′ il neoentrato Mota riesce a ribadire in rete da molto vicino alla porta. Tante le proteste, e le discussioni successive, per un rigore non assegnato alla Roma per intervento su Baldanzi di Kyriakopoulos (un pestone, per l’esattezza). Si prosegue e alla fine è pari.

Alle 20:45 chiudono il cerchio Fiorentina e Milan. I viola mancano un rigore con Kean al 22′ (Maignan para), ma Adli al 35′ li porta in vantaggio con una conclusione sul secondo palo nata da un’idea di Gosens. Altro penalty (in pieno recupero), questo per il Milan, e altra parata, stavolta di De Gea su Theo Hernandez. Al rientro in campo gol annullato a Kean per fuorigioco e, poco dopo, terzo tiro dal dischetto della serata, ancora a favore dei rossoneri. Ancora De Gea neutralizza tutto su Abraham, ma al 60′ ecco il pari milanista, con Pulisic che riceve il cross di Theo Hernandez e insacca l’1-1. La Fiorentina, però, torna avanti al 73′ con Gudmundsson, che riceve da Kean dopo un rilancio molto lungo e beffa Maignan in diagonale. Nel finale espulso l’allenatore viola Palladino per eccesso di proteste. Kean, al 94′, colpisce la traversa mancando il 3-1.

RISULTATI SERIE A 2024-2025, 7A GIORNATA OGGI

Juventus-Cagliari 1-1

Bologna-Parma 0-0

Lazio-Empoli 2-1

Monza-Roma 1-1

Fiorentina-Milan 2-1

CLASSIFICA

1 Napoli 16

2 Inter 14

3 Juventus, Lazio, Udinese 13

6 Milan, Torino 11

8 Atalanta, Roma, Empoli, Fiorentina 10

12 Verona 9

13 Bologna, Como 8

15 Parma, Cagliari 6

17 Lecce, Genoa 5

19 Monza, Venezia 2