Calcio femminile, l’Italia torna in campo. Soncin: “Dobbiamo alzare l’asticella, la convocazione va conquistata”

L’Italia si trova in ritiro a Coverciano per preparare le prossime amichevoli, in programma venerdì 25 ottobre (contro Malta al Tre Fontane di Roma) e martedì 29 ottobre (contro la Spagna al Menti di Vicenza). Saranno due test importanti per la nostra Nazionale, che si è recentemente qualificata agli Europei di calcio femminile e che negli imminenti impegni cercherà di fare un punto della situazione.

Il CT Andrea Soncin si è proiettato verso gli incontri dei prossimi giorni durante la conferenza stampa: “Siamo in un momento della stagione in cui le ragazze hanno tanti minuti nelle gambe, per questo abbiamo scelto avversarie con caratteristiche molto diverse, ma guai a dare la priorità ai 90’ contro le campionesse del mondo. Il nostro deve e dovrà essere un percorso congiunto e quotidiano, che parte dal lavoro dei club per poi proseguire nei raduni della Nazionale. Vogliamo continuare ad alzare l’asticella e le calciatrici sanno che la convocazione va conquistata giorno dopo giorno“.

Il Commissario Tecnico si è soffermato sulle qualità di Giulia Dragoni, definendola un “talento che va solo accompagnato“, e di Eva Schatzer, dichiarando che “è pronta per debuttare“. Soncin ha poi concluso: “Siamo sempre in contatto con i club e questo ci permette di individualizzare il percorso di ogni calciatrice. Il livello della Serie A è molto alto, faccio i complimenti ai tecnici, in particolare ai nuovi arrivati, per le idee che mettono in campo. È un bene che la competitività interna tra le ragazze sia aumentata, così come è un bene giocare le prossime gare in Italia. Abbiamo fatto questa scelta perché è giusto che la Nazionale venga vissuta dai tifosi, specie dai più giovani e dalle bambine, che ci seguono sempre con grande passione“.