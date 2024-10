Calcio femminile, le migliori italiane della 4ªgiornata di Serie A: certezza Giugliano, Polli chirurgica

Tante certezze in occasione della quarta giornata valida per la Serie A 2024-2025 di calcio femminile, caratterizzata dalla roboante vittoria della Juventus che, con il poker calato ai danni della Fiorentina, si trova attualmente in solitaria alla vetta della classifica. Bene anche le detentrici del titolo della Roma, passate contro il Napoli per 3-1, così come l’Inter che sta continuando a gravitare al vertice. Ma quali sono state le migliori giocatrici italiane dell’ultimo turno?

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA QUARTA GIORNATA DELLA SERIE A DI CALCIO FEMMINILE

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Come sempre incredibile l’impatto della giallo rossa sul campo. La numero 10 infatti, oltre che mettere a referto una doppietta nella partita contro il Napoli, ha anche calciato per altre tre volte nello specchio. Devastante.

ANNAMARIA SERTURINI (INTER) – Non si ferma il momento d’oro della centrocampista classe 98′, andata per la terza volta in stagione a segno aprendo le marcature in occasione della sfida contro il Sassuolo, vinta dalle nerazzurre per 1-3. Una certezza.

ELISA POLLI (INTER) – La macchina offensiva dell’Inter passa tutta dai suoi piedi. La giocatrice ha infatti servito un delizioso assist di tacco per Serturini (poi autrice della rete del vantaggio), risultando inoltre onnipresente in area di rigore, dove ha tentato ben quattro dribbling, realizzandone due.

NOEMI VISENTIN (LAZIO) – Controllo in area, calibratura del corpo e tiro di rara bellezza che si va ad insaccare nel sette. Non ci sono davvero parole per descrivere la meravigliosa rete dell’attaccante biancoceleste che, malgrado il K.O, con il Milan, ha segnato il cosiddetto “goal della domenica”, entrando di diritto tra le migliori calciatrici di questo turno.

SOFIA CANTORE (JUVENTUS) – Solito atteggiamento iper propositivo per la juventina, a cui va dato il merito di avere aperto il valzer di reti che ha permesso alla squadra piemontese di attestarsi in solitaria nella vetta della classifica a punteggio pieno.

MARTINA ROSUCCI (JUVENTUS) – She’s back! Dopo un digiuno lunghissimo, Rosucci torna meritatamente al goal mettendo la ciliegina sulla torta al poker della Juventus sulla Fiorentina. Si è trattato di ben 1094 giorni di attesa. Bentornata, Martina!