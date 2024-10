Calcio femminile, Lazio e Milan si impongono nel quinto turno di Serie A

Archiviato il quinto turno della prima fase del campionato di calcio femminile di Serie A 2024-2025. Due i match in programma, che sono andati a definire la graduatoria del torneo nazionale in “Rosa”. Ad aprire lo schedule domenicale è stata la sfida del ‘Mirko Fersini’ di Formello, con la Lazio che andava in cerca dei primi tre punti di questa stagione. Target in comune con il Sassuolo, per la terza annata di fila non hanno vinto nessuna dei primi quattro incontri.

Si sono imposte (3-2) le padrone di casa al termine di una partita particolarmente tirata. Ospiti in vantaggio grazie al gol al 24′ della centrocampista di El Salvador, Samantha Fisher. Nero-verdi, però, in inferiorità numerica dal 34′ per l’espulsione della belga Davina Philtjens al 34′. Nella ripresa le bianco-celesti sono pervenute al pareggio grazie al gol di Visentin al 49′, ma il Sassuolo è tornato avanti al 51′ con una marcatura della tedesca Gina-Maria Chmielinski al 51′. Le laziali hanno ribaltato la situazione grazie alle realizzazioni di Goldoni al 60′ e di Martina Piemonte all’86’.

Il turno si è chiuso alle 14.30 con il confronto tra Napoli e Milan allo stadio Giuseppe Piccolo e le rossonere si sono imposte, ponendo fine al digiuno esterno che durava da quattro trasferte in Serie A. Nei minuti di recupero della sfida in terra campana, è stata l’olandese Chante Dompig a regalare il successo alle meneghine, che quindi danno seguito alla propria risalita.

Con questi risultati, il Diavolo è in quinta posizione con 7 punti, in una graduatoria comandata a punteggio pieno dalla Juventus (15 punti), a precedere la Fiorentina (12 punti) e l’Inter (11 punti). Quarta piazza per le campionesse d’Italia della Roma (9 punti).