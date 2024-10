Calcio femminile: Juventus e Roma si sfidano nel big match della sesta giornata. Fiorentina e Inter alla finestra

Il fine settimana della grande sfida. Proprio in occasione della pausa legata agli impegni della Nazionale maschile, la Serie A di calcio femminile sfodera il suo piatto forte. Si svolgerà infatti domenica 13 ottobre Juventus-Roma, big match valido per la sesta giornata della Serie A 2024-2025 in scena eccezionalmente tra le mura dell’Allianz Stadium.

Grande l’attesa per una disputa che, verosimilmente, si giocherà davanti al pubblico delle grandi occasioni, considerato anche lo stato di grazia delle bianconere, impeccabili in questa prima fase di stagione con il primo posto in solitaria a punteggio pieno in Campionato e il percorso di soli successi compiuto fino a questo momento in Champions.

Diversa la situazione della Roma che, dopo un avvio contratto, è salita di colpi turno dopo turno, riuscendo nel non facile intento di imporsi pochi giorni fa contro la corazzata del Wolfsburg nella competizione europea, sintomo di una continuità ritrovata. Le ragazze di coach Canzi dovranno in tal senso cambiare passo dopo la vittoria di corto muso ottenuta in Norvegia contro il Valerenga proponendo però un gioco fin troppo passivo. Per entrambe le squadre la partita rappresenta un test fondamentale: le piemontesi vorranno infatti imporre ancora una volta il proprio status, mentre per le capitoline l’obiettivo sarà non fare scappare le dirette rivali, al momento distanti sei lunghezze in classifica.

Spettatrice interessata sarà la Fiorentina, al momento seconda a tre punti di distanza dalla capolista che, domani alle 15:00, cercherà di espugnare il campo di un Sassuolo fanalino di coda ed alla ricerca disperata di punti. Occhio anche all’Inter, terza a -4, motivata a rimanere in corsa incontrando un Como (calcio d’inizio sabato 12 ottobre alle 18:00) che cerca un sorriso dopo tre sconfitte ed un pareggio. Da segnalare anche altri due match interessanti: Milan-Sampdoria (calcio d’inizio domenica 13 ottobre ore 12:30) e Lazio-Napoli (calcio d’inizio domenica 13 ottobre ore 18:00).

SERIE A CALCIO FEMMINILE: PARTITE DELLA SESTA GIORNATA