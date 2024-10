Calcio, doppia vittoria per le romane in Europa League. Bene anche la Fiorentina in Conference

Va ufficialmente in archivio un giovedì oltremodo positivo per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Dopo una deludente tornata di Champions League, quest’oggi sono arrivati invece tre successi su altrettante partite che vedevano coinvolte formazioni nostrane nella regular season 2024-2025 di Europa League e Conference League.

Prima vittoria stagionale nella seconda coppa continentale per la Roma di Ivan Juric, che rialza la testa dopo i recenti risultati negativi e si aggiudica tre punti preziosi battendo 1-0 gli ucraini della Dinamo Kiev grazie al gol su rigore di Dovbyk al 23′ davanti al pubblico casalingo dell’Olimpico.

In serata è arrivata la risposta a distanza della Lazio, che resta a punteggio pieno dopo tre turni (9 punti come Tottenham e Anderlecht) imponendosi in trasferta sugli olandesi del Twente (in dieci uomini dopo 11 minuti per l’espulsione di Unnerstall) per 2-0 con le reti di Pedro al 35′ e di Isaksen all’87’.

Prosegue positivamente anche l’avventura in Conference League della Fiorentina, che ha firmato il secondo successo di seguito e vola a 6 punti dopo due giornate. La Viola ha espugnato il campo del San Gallo, vincendo in rimonta per 4-2 con i gol di Martinez Quarta, Ikonè (doppietta) e Gosens.