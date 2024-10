Calcio a 5, Meta Catania e Napoli non sbagliano nella prima giornata della Serie A

La prima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio, con tutti i match in programma che si sono conclusi regalando gol ed emozioni.

Negli anticipi di venerdì successi di forza per la Meta Catania, il Napoli e Roma 1927, squadre capaci di avere rispettivamente la meglio su Came Treviso, 4-2 per i siciliani campioni d’Italia, Cosenza, 6-0 per i partenopei che hanno già fatto capire di essere in formissima, e Pesaro, piegato 5-3 dai capitolini. La L84 invece si è imposta di misura per 1-0, in casa, contro il Benevento, mentre il Genzano ha espugnato per 1-3 il campo della Sandro Abate.

Nelle partite odierne a fare centro sono state la Feldi Eboli, vittoriosa 2-3 nella tana dell’Active Network, la Fortitudo Pomezia, brava ad avere la meglio sul Manfredonia per 4-2, e infine il Petrarca, con il secondo 1-0 di giornata arrivato ai danni dello Sporting Sala Consilina.

Il campionato tornerà con la prossima giornata nel fine settimana del 25-27 ottobre: piatto forte il derby campano tra Feldi Eboli e Napoli Futsal.