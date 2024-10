Calcio a 5: Italia femminile, Lituania travolta. Ok l’esordio nel Main Round per i Mondiali 2025

Il primissimo passo del percorso di qualificazione ai Mondiali 2025, dell’Italia femminile di calcio a 5 è perfetto. Nell’esordio del Main Round infatti, le azzurre si sono imposte per 11-0 sulla Lituania.

Nella palestra di Vrnjacka Banja, in Serbia, dove si disputa il gironcino di qualificazione, non c’è mai stata storia. Le ragazze di Francesca Salvatore sono state superiori dall’inizio alla fine, come ha fatto capire il punteggio finale.

Avvio subito a tutta velocità per Coppari e compagne. Zampata di Borges per l’1-0, dopo 3 minuti, poi raddoppio di Mansueto al decimo e griffe di Dal’Maz, che vale il 3-0 all’intervallo.

Nella ripresa la musica non cambia: Italia dilagante. E’ un festival del gol. A referto vanno, nell’ordine: Boutimah, Bertè, ancora Mansueto, Adamatti, nuovamente Boutimah altre tre volte e infine Ferrara. Si chiude sull’11-10.

Le azzurre partono quindi ottenendo 3 punti comodi, in un girone che alle 16 aveva visto la Croazia travolgere 8-0 le padrone di casa della Serbia. Domani alle ore 16, un incontro che già può diventare decisivo: visto che le azzurre sfideranno proprio le croate, uniche due formazioni a 3 punti e in grado di segnare in questa prima giornata.

Main Round FIFA Futsal Women’s World Cup

1a giornata, martedì 15 ottobre

Croazia-Serbia 8-0

Italia-Lituania 11-0

2a giornata, mercoledì 16 ottobre

Croazia-Italia, ore 16

Serbia-Lituania, ore 19

3a giornata, venerdì 18 ottobre

Lituania-Croazia, ore 16

Serbia-Italia, ore 19

Classifica: Italia 3 (diff. reti +11), Croazia 3 (+8), Serbia 0 (-8), Lituania (-11)