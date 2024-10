Calcio a 5 femminile, le convocate dell’Italia per il Main Round verso i Mondiali 2025

La Nazionale italiana femminile di calcio a 5 è pronta a partire alla volta di Vrnjacka Banja, in Serbia, per provare, con il Main Round, a mettere il primo mattoncino nel suo percorso di qualificazione verso la prima edizione dei Mondiali di futsal, che si terranno nella prossima annata nelle Filippine. A tal proposito, il CT Francesca Salvatore ha convocato 17 giocatrici, pronte a radunarsi a Roma prima di partire per la trasferta che vedrà le azzurre sfidare – nell’ordine – Lituania, Croazia e Serbia.

Di seguito l’elenco completo delle ragazze della Nazionale italiana di calcio a 5 e le date e gli orari del Main Round: per proseguire verso il secondo step della qualificazione al torneo iridato sarà necessario arrivare prime in questo mini-girone, per poi approdare all’Elite Round di marzo 2025.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (Kick Off), Anthea Polloni (Cagliari);

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Bruna Borges (Kick Off), Ludovica Coppari (Femminile Pescara), Rafaela Dal’Maz (Femminile Pescara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Gaby Vanelli (Femminile Pescara).

Staff – Allenatrice: Francesca Salvatore; Capodelegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Vice allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Medici: Giuseppe Maccauro (dal 12 al 19 ottobre), Pierluigi Martinelli (dal 7 al 10 ottobre e dal 13 al 19 ottobre) e Daniele Delre (dal 10 al 13 ottobre); Fisioterapista: Benedetta Cecchini Saulini (dall’11 al 19 ottobre) e Alessandro Sferrella (dal 7 all’11 ottobre); Nutrizionista: Marco Rufolo.

IL CALENDARIO DEL GIRONE DELL’ITALIA

1a giornata, martedì 15 ottobre

Croazia-Serbia, ore 16

Italia-Lituania, ore 19

2a giornata, mercoledì 16 ottobre

Croazia-Italia, ore 16

Serbia-Lituania, ore 19

3a giornata, venerdì 18 ottobre

Lituania-Croazia, ore 16

Serbia-Italia, ore 19

Le date

Main Round: 15-18 ottobre

Sorteggio Elite Round: 31 ottobre

Elite Round: 18-23 marzo