Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Siamo le favorite del Main Round, ma sappiamo che tutte vogliono batterci”

L’Italia femminile del calcio a 5 inizia il suo percorso di qualificazione verso i primi storici Mondiali del 2025. In questi giorni la rappresentativa azzurra è in ritiro per preparare il Main Round di settimana prossima che si giocherà a Vrnjacka Banja in Serbia (dal 15 al 18 ottobre), nell’ordine contro Lituania, Croazia e Serbia.

A tal proposito, al sito della Divisione Calcio a 5, la ct Francesca Salvatore ha affermato: “Sapere le date del Mondiale non sposta l’emozione, questo perché già pensare a una realtà come il Mondiale è qualcosa di unico. Dobbiamo affacciarci a questa avventura con serenità, sapendo di aver fatto un lavoro importante nel corso di questi anni. La nostra è una Nazionale giovane, con appena 9 anni di esperienza, nei quali ci sono stati tanti cambiamenti, nell’approccio, nei risultati, nel modo di giocare: è stato un cammino intenso e continuerà a esserlo, perché siamo abituati a lavorare duro”.

Poi aggiunge sul Main Round, dove l’Italia arriva da favorita: “La verità è che contro di noi giocheranno alla morte. Non ci nascondiamo dietro un dito, in questo girone sappiamo di partire come la squadra favorita: chi incontrerà l’Italia cercherà di fare la partita della vita contro quella che è probabilmente la squadra più attrezzata. Dal canto nostro, ogni partita andrà giocata al massimo, rispettando il valore di ogni avversario: giocheremo contro squadre fisiche e dovremo avere un approccio maturo e responsabile”.

Infine conclude dicendo: “Il percorso progettato e costruito è stato un crescendo di incontri e risultati. Le prestazioni convincenti con Spagna e Portogallo e la vittoria dell’ultimo torneo di Porec devono darci la spinta e la consapevolezza di essere una squadra forte. Abbiamo scelto una continuità nelle convocazioni, avendo sempre un occhio nei prossimi mesi a ciò che potrà dirci il campionato. Fin qui abbiamo fatto sì che il gruppo sia stato praticamente sempre lo stesso, una necessità importante per trovare coesione fuori e dentro al campo: le ragazze si sono sempre dimostrate all’altezza. In questi giorni di raduno ci focalizzeremo sul preparare al meglio il Main Round, vivendo in maniera serena e professionale queste giornate”.

L’elenco delle convocate

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (Kick Off), Anthea Polloni (Cagliari);

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Bruna Borges (Kick Off), Ludovica Coppari (Femminile Pescara), Rafaela Dal’Maz (Femminile Pescara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Gaby Vanelli (Femminile Pescara).

Staff – Allenatrice: Francesca Salvatore; Capodelegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Vice allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Medici: Giuseppe Maccauro (dal 12 al 19 ottobre), Pierluigi Martinelli (dal 7 al 10 ottobre e dal 13 al 19 ottobre) e Daniele Delre (dal 10 al 13 ottobre); Fisioterapista: Benedetta Cecchini Saulini (dall’11 al 19 ottobre) e Alessandro Sferrella (dal 7 all’11 ottobre); Nutrizionista: Marco Rufolo.

Main Round FIFA Futsal Women’s World Cup

1a giornata, martedì 15 ottobre

Croazia-Serbia, ore 16

Italia-Lituania, ore 19

2a giornata, mercoledì 16 ottobre

Croazia-Italia, ore 16

Serbia-Lituania, ore 19

3a giornata, venerdì 18 ottobre

Lituania-Croazia, ore 16

Serbia-Italia, ore 19

Le date

Main Round: 15-18 ottobre

Sorteggio Elite Round: 31 ottobre

Elite Round: 18-23 marzo