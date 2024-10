Calcio a 5, Brasile Campione del Mondo! Argentina battuta nella finalissima, bronzo all’Ucraina

I Mondiali di calcio a 5 si sono ufficialmente conclusi. In Uzbekistan oggi è stata la giornata delle finalissime, ecco come sono andate le cose nel dettaglio dopo una competizione che si è protratta fino 14 settembre tra Andijan, Bukhara e la capitale Tashkent.

A vincere il titolo iridato è stato il Brasile, nell’atto conclusivo contro l’Argentina: i verdeoro l’hanno spuntata 2-1 grazie alle reti, maturate nel primo tempo per effetto delle griffe di Ferrao e Rafael. A nulla è valsa nella ripresa la segnatura, arrivata a due minuti dalla fine, di Rosa.

Sesta vittoria nella storia in dieci edizioni per il Brasile, che succede così al Portogallo, vincitore nel 2012, anche in quel caso contro l’Argentina. L’Albiceleste aveva a sua volta ottenuto il titolo nel 2021, mentre la Spagna si è imposta nel 2000 e 2004 (in questo secondo caso contro l’Italia).

La finale 3-4° posto invece, che metteva appunto in palio la medaglia di bronzo, è stata invece appannaggio dell’Ucraina, che ha vinto nettamente per 7-1 sulla Francia. Scatenati Zhuk, autore di una doppietta, e Abakshyn, firmatario addirittura di una tripletta, contro una difesa transalpina che ha potuto fare poco per contenere lo strapotere dei giocatori rivali.