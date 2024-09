Calcio a 5, Francia e Argentina conquistano gli ultimi pass per i quarti di finale dei Mondiali 2024

Calato il sipario sugli ottavi di finale dei Mondiali 2024 di calcio a 5. In Uzbekistan, sono andate in scena le ultime partite che hanno definito il quadro delle qualificate ai quarti di finale della rassegna iridata, in programma il 29 e il 30 settembre. Sono Francia e Argentina ad aver centrato l’obiettivo nei due match giocati quest’oggi.

La formazione transalpina ha affrontato la Thailandia e ha prevalso 5-2. Una partita in cui la formazione francese è venuta fuori alla distanza, dopo che il primo tempo si era concluso 1-0 per i “Galletti” grazie alla marcatura di Bendali. Nella ripresa, quattro le realizzazioni della compagine d’Oltralpe: Toure al 23′, Mohammed al 29′, Mouhoudine al 38′ e Saadaoui al 39′. Ci hanno provato i thailandesi a tenere aperta la sfida grazie ai gol di Thuenklang al 25′ e di Wingwon al 33′, ma non c’è stato nulla da fare. La Francia, quindi, giocherà nei quarti contro il Paraguay.

Partita decisamente tirata tra Argentina e Croazia, con i sudamericani a spuntarla per 2-0. Una rete per tempo in casa argentina: vantaggio quasi immediato, dopo 2′, firmato dal solito Brandi; al 24′ ha raddoppiato Rosa. La difesa dell’Albiceleste ha tenuto botta e la porta di Sarmiento è rimasta inviolata. L’Argentina incrocerà nel prossimo turno il Kazakistan, vittorioso a sorpresa contro il Portogallo negli ottavi.