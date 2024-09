Calcio a 5: le semifinali dei Mondiali 2024 saranno Ucraina-Brasile e Argentina-Francia

Il Sud America contro l’Europa “inattesa”. Ai Mondiali di calcio a 5 2024, in corso di svolgimento in Uzbekistan, il tempo delle semifinali sta per arrivare.

Il primo accoppiamento sarà quello che metterà di fronte Brasile e Ucraina: i primi hanno eliminato nei quarti di finale il Marocco, col punteggio di 3-1, mentre i secondi hanno mandato al tappeto addirittura 9-4 il Venezuela.

La seconda semifinale invece vedrà una sorprendente Francia fronteggiare l’Argentina: transalpini fra le Magnifiche 4 grazie all’affermazione ottenuta – di misura (2-1) – contro il Paraguay, mentre l’Albiceleste è riuscita a regolare larghissimamente il Kazakistan (6-1), in un big match dove non c’è stata storia.

Ora il tutto per tutto quindi, nelle giornate del 2 e del 3 ottobre: chi vince si va a giocare la Coppa del Mondo di Futsal, chi perde lotterà per un posto sul podio. Sarà Brasile-Argentina la finalissima dei sogni oppure le formazioni del Vecchio Continente riusciranno a “rovinare” i piani?

La parola al campo, unico giudice supremo, all’interno di un Mondiale che profuma tanto di solide realtà quanto di novità.