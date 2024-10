Billie Jean King 2024, Jessica Pegula rinuncia alla convocazione: Stati Uniti decimati

Siamo sempre più vicini alla sesta edizione della Billie Jean King Cup, la competizione femminile per Nazionali della Martin Carpena Arena di Malaga che partirà il prossimo 13 novembre. L’Italia parte da terza testa di serie saltando gli ottavi, ma intanto c’è chi non se la passa bene, come gli Stati Uniti.

La Nazionale a stelle e strisce ha registrato infatti l’assenza di Jessica Pegula; la statunitense ha difatti deciso di non partecipare alla Billie Jean King Cup, probabilmente a causa della troppa vicinanza con le WTA Finals che partiranno tra due giorni, il prossimo 2 novembre; al suo posto è stata convocata Ashlyn Krueger.

Brutte notizie per gli Stati Uniti, che già deve fare a meno di Coco Gauff, che aveva già deciso a settembre di non esserci; saranno dunque Danielle Collins, Caroline Dolehide, Taylor Townsend e Peyton Stearns, assieme a Krueger, a essere a disposizione della capitana Lindsay Davenport.

Per gli Stati Uniti il debutto sarà contro la Slovacchia, selezione che rimane comunque abbordabile nonostante le assenze. Ci sarà l’Australia ad attenderla ai quarti come quarta testa di serie.