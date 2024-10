Berrettini ci sarà a Shanghai! Infortunio superato: avversario e possibile tabellone

Matteo Berrettini si è lasciato alle spalle il problema agli addominali accusato lo scorso 27 settembre durante gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo: il tennista italiano aveva accusato un dolore al termine del primo set vinto al tie-break contro il francese Arthur Fils e aveva deciso di ritirarsi, ma fortunatamente la criticità sembra essere stata superata in pochi giorni. Il romano tornerà in scena giovedì 3 ottobre, quando esordirà al Masters 1000 di Shanghai affrontando l’australiano Christopher O’Connell.

Il 28enne, attuale numero 45 al mondo e desideroso di scalare la classifica internazionale, se la dovrà vedere con il 30enne, che occupa la 79ma posizione del ranking ATP. L’azzurro partirà con i favori del pronostico sul cemento della località cinese, ma non dovrà sottovalutare un avversario potenzialmente rognoso e contro cui non ci sono precedenti. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per superare l’oceanico e per farsi strada nel torneo, ma quale sarà il possibile tabellone di Matteo Berrettini a Shanghai?

Al secondo turno lo attende il danese Holger Rune, numero 14 del mondo che ha però perso la semifinale a Tokyo contro Fils e che in precedenza era stato sconfitto da Nakashima al primo turno degli US Open e da Uchiyama agli ottavi di Hangzhou. Il romano potrebbe superare l’ostacolo e meritarsi il terzo turno contro chi avrà la meglio tra il ceco Lehecka e il vincente della sfida tra lo spagnolo Munar e il francese Gaston.

Berrettini avrebbe poi un ostacolo durissimo in un eventuale ottavo di finale, poiché potrebbe incrociare lo statunitense Taylor Fritz, finalista agli ultimi US Open vinti da Jannikk Sinner. Ai quarti di finale potrebbe esserci il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo, al rientro da una polmonite) o magari Lorenzo Musetti, se riuscirà a farsi spazio. Berrettini è dalla stessa parte del tabellone di Novak Djokovic in vista di un’ipotetica semifinale, mentre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono dall’altra parte.

POSSIBILE TABELLONE MATTEO BERRETTINI MASTERS 1000 SHANGHAI

Primo turno: Cristopher O’Connell

Secondo turno: Holger Rune

Terzo turno: Jiri Lehecka

Ottavi di finale: Taylor Fritz

Quarti di finale: Alexander Zverev/Lorenzo Musetti

Semifinale: Novak Djokovic

Finale: Jannik Sinner /Carlos Alcaraz