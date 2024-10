Ben nove sport esclusi dai Giochi del Commonwealth 2026: un indizio anche per le Olimpiadi?

Il The New Zealand Herald ha anticipato, dato che il programma definitivo verrà svelato soltanto nella giornata di domani, l’elenco degli sport che saranno inclusi nei Giochi del Commonwealth 2026, in programma a Glasgow, in Scozia, dopo la rinuncia dello Stato di Victoria, in Australia.

Si tratterà di un’edizione meno ricca di eventi rispetto a quella di Birmingham 2022: gli sport previsti dovrebbero essere 10, e tra questi non dovrebbero esserci rugby a 7, hockey su prato e cricket. Presenza certa di nuoto ed atletica, praticamente sicuri anche netball e boxe.

Se l’indiscrezione del sito neozelandese dovesse essere confermata, resterebbero fuori dal programma anche tuffi, badminton, beach volley, mountain bike, ginnastica ritmica, squash e tennistavolo, mentre dovrebbero essere salvi ciclismo su pista, sollevamento pesi, basket 3×3, lawn bowls, ginnastica artistica e judo.

I 10 sport saranno ospitati in sole 4 sedi, ovvero Scotstoun Stadium, Tollcross International Swimming Centre, Emirates Arena e Scottish Event Campus, mentre gli atleti ed il personale di supporto saranno sistemati in alloggi alberghieri anziché nel consueto Villaggio.