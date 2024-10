Basket, vittorie sofferte per Brescia e Milano in Serie A. Venezia espugna Pistoia, rinvio per la Virtus Bologna

Tre sono le partite disputate quest’oggi per la quarta giornata della Serie A di basket 2024 concluse da pochi minuti, con Virtus Bologna-Tortona rinviata a causa dell’emergenza meteo in Emilia-Romagna ed i due posticipi Treviso-Trento e Trieste-Reggio Emilia che completeranno il turno odierno: andiamo a fare un breve recap.

GERMANI BRESCIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 94-87

La Germani Brescia soffre nell’ultimo quarto ma riesce a piegare la resistenza della Dinamo Sassari vincendo per 94-87 rialzando subito la testa dopo il ko in volata contro l’Olimpia Milano di sette giorni fa. Buon avvio dei lombardi (10-4), con il Banco di Sardegna che prende le misure e mette la freccia (14-15). La Germani prova a reagire, ma Sassari rimane avanti di quattro lunghezze alla prima sirena (17-21). Nel secondo quarto Brescia aumenta i giri del proprio motore e va a +5 (31-26), con gli ospiti che hanno un sussulto e tornano avanti (31-34). A quel punto Burnell e Ndour (18 punti per entrambi a fine match) danno una scossa con un break di 15-0 che portano la Leonessa a +11 prima dell’intervallo lungo (45-34). Nella ripresa la squadra di coach ‘Peppe’ Poeta non alza il piede dell’acceleratore ed incrementa il margine toccando anche il +22 (78-48), con la Dinamo che non riesce a sfondare il muro difensivo dei biancoblu per il 72-50 dopo 30’. Nella frazione conclusiva esce l’orgoglio sassarese, con il Banco che dà fondo a tutte le energie rimaste e risale la china fino anche al -4 (89-85). Brescia prova a riordinare le idee e riesce a mantenere i nervi saldi nei minuti finali, per il 94-87 con cui esulta il pubblico del PalaLeonessa per il terzo successo stagionale.

TOP SCORER

Brescia: Burnell e Ndour 18, Bilan 16

Sassari: Fobb e Sokolowski 19, Bibbins 11

GIVOVA SCAFATI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 78-83

L’Olimpia Milano fa saltare il fattore campo a Scafati battendo in rimonta la Givova per 78-83 e riscattando parzialmente il doppio ko della settimana in Eurolega contro Olympiacos Pireo e Zalgiris Kaunas. I padroni di casa cercano di imporre il loro ritmo nelle prime battute (7-4), con l’EA7 Emporio Armani che innesta le marce alte e piazza un parziale di 7-0 per il 14-21 al termine del primo quarto. Nella seconda frazione la Givova reagisce e torna avanti grazie ad un break di 13-0 (29-22), con i campioni d’Italia che devono alzare il proprio livello per pareggiare i conti (34-34). I campani riescono a trovare però il guizzo per portarsi in vantaggio seppur di un solo punto prima del riposo di metà partita (37-36). Nella ripresa il match rimane sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto (51-49) prima che i meneghini trovino un mini-strappo per il 55-62 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto Scafati scivola nel punteggio, con Milano che sfonda anche la doppia cifra di vantaggio (61-75). La Givova ha però un ultimo sussulto che gli consente di accorciare a -4 (73-77), ma l’Olimpia mantiene le mani ben salde sul manubrio sul finale e si aggiudica la sfida col punteggio di 78-83.

TOP SCORER

Scafati: Gray 22, Stewart 20, Akin 13

Olimpia Milano: Brooks 22, Dimitrijevic 13, Shields 11

ESTRA PISTOIA-UMANA REYER VENEZIA 64-77

Affermazione esterna anche per l’Umana Reyer Venezia, che espugna Pistoia prevalendo sull’Estra per 64-77 trovando così la prima vittoria di questo Campionato. I lagunari iniziano meglio (4-8), con i toscani che pareggiano subito i conti (12-12) prima di accusare un lieve calo nel finale di primo quarto riuscendo però a limitare i danni (18-20). Nella seconda frazione l’Estra mette la freccia (27-24), con l’Umana che ribatte colpo su colpo (27-28) e si porta in vantaggio di due punti dopo 20’ di gioco (32-34). Nella ripresa la Reyer aumenta l’intensità e prova un piccolo allungo con un break di 9-0 (34-43), ma Pistoia reagisce e si rifà sotto (43-48). Calano le percentuali offensive, con Venezia che tocca anche la doppia cifra di vantaggio all’ultima pausa breve del match (47-58). Nel quarto conclusivo gli oro-granata riescono a mantenere gli avversari a distanza di sicurezza aggiornando il massimo vantaggio a +16 (56-72), con Pistoia che cerca di rendere meno pesante il passivo per il 64-77 con cui Venezia si sblocca in Serie A con il primo successo in regular season.

TOP SCORER

Pistoia: Silins 17, Christon 15, Forrest 12

Venezia: Simm2 16, Ennis 12, Moretti 11