Basket, vittorie interne per Venezia e Varese in Serie A. Trento espugna Sassari

Va in archivio anche la quinta giornata della Serie A di basket 2024, con le ultime tre partite andate in scena quest’oggi che completavano il turno ovvero Venezia-Scafati, Sassari-Trento e Varese-Pistoia: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto sui campi del Belpaese.

UMANA REYER VENEZIA-GIVOVA SCAFATI 75-69

Seconda vittoria consecutiva in Campionato per l’Umana Reyer Venezia, che al Taliercio di Mestre piega la resistenza della Givova Scafati per 75-69. Avvio favorevole agli ospiti (7-13), con la Reyer che sembra faticare a rimanere in scia ai campani limitando i danni alla prima sirena (19-23). Nel secondo quarto Venezia riesce a mettere la freccia (28-27), ma Scafati ribatte prontamente colpo su colpo e si riporta avanti un possesso pieno all’intervallo lungo (37-40). Nella ripresa la Givova non alza il piede dall’acceleratore ed accarezza la doppia cifra di vantaggio (40-49), con gli oro-granata che tornano a macinare gioco e punti pareggiando i conti (55-55) prima di ritornare a -2 dopo 30’ di gioco (55-57). Nella frazione conclusiva la partita rimane sul filo dell’equilibrio, con Kabengele che continua a collezionare rimbalzi (saranno venti al termine del match) e le due squadre si alternano alla leadership del punteggio (66-67). Nei minuti finali gli uomini di coach Spahijia trovano però il guizzo decisivo, con Scafati che sembra aver esaurito le energie: finisce 75-69, Venezia trova la seconda affermazione di fila in Serie A.

TOP SCORER

Venezia: Wiltjer 18, Kabengele 13, McGruder 10

Scafati: Gray 19, Cinciarini 17, Stewart 10

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 81-84

La Dolomiti Energia Trentino espugna il PalaSerradimigni battendo la Dinamo Sassari per 81-84 e rimane in vetta alla classifica da imbattuta. Primo quarto favorevole ai padroni di casa (11-8), con l’Aquila che prende le misure e piazza un break di 10-0 per portarsi a +10 (13-23). La Dinamo prova a reagire subito (19-23), ma la Dolomiti Energia ribatte prontamente conservando sette lunghezze di vantaggio dopo 10’ (19-26). Nella seconda frazione Trento continua a mantenere elevata l’intensità ed incrementa il margine toccando il +13 (31-44), con il Banco di Sardegna che prova a far girare meglio il pallone ma chiude il primo tempo sotto di otto punti rispetto agli avversari (38-46). Al rientro dagli spogliatoi la Dolomiti Energia torna a spingere aggiornando il massimo vantaggio anche a +15 (47-62), con la Dinamo che continua a litigare col canestro rimanendo a -10 all’ultima pausa breve (59-69). Nel quarto decisivo i sardi tentano il tutto per tutto riuscendo a portarsi a contatto (75-77), ma l’Aquila mantiene i nervi saldi negli ultimi secondi e vince col punteggio di 81-84 facendo saltare il fattore campo in quel di Sassari.

TOP SCORER

Sassari: Bibbins 20, Bendzius e Cappelletti 14

Trento: Lamb 18, Ford 15, Cale 11

OPENJOBMETIS VARESE-ESTRA PISTOIA 102-95

L’Openjobmetis Varese sblocca in Serie A e trova la prima vittoria contro l’Estra Pistoia per 102-95. Nico Mannion rimane fuori dai dodici scelti da coach Mandhole per la sfida odierna. Uscita dai blocchi perfetta per Pisoia con un parziale di 2-11, seguito da un contro-break dell’Openjobmetis per il pareggio (11-11). I padroni di casa innestano le marce alte e volano a +10 al termine del primo quarto (26-16), mantenendo i ritmi elevati anche nella frazione successiva fino al +14 (34-20). L’Estra sembra accusare un momento di difficoltà (40-33), ma riesce a ritrovare fiducia in attacco colmando prima il gap (45-45) e mettendo la freccia prima dell’intervallo lungo (47-50). Nella ripresa Varese torna a ruggire e scappa nel punteggio, con Pistoia che non riesce a contenere offensiva biancorossa e scivola a -14 alla terza sirena (78-64). Nonostante il passivo pesante i toscani si giocano il tutto per tutto e risalgono la china fino al -2 (97-95), ma l’Openjobmetis non perde la calma nel finale e trova i punti decisivi per il 102-95 con cui esulta il pibblico di Masnago per la prima vittoria stagionale.

TOP SCORER

Varese: Alviti 29, Hands 24, Gray e Harris 14

Pistoia: Rowan 20, Brajkovic 18, Christon 16