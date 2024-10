Basket, vittorie di Trento e Trapani negli anticipi di Serie A

Si sono appena conclusi i due anticipi della seconda giornata del massimo campionato italiano di basket e in campo sono scese Trento, Venezia, Treviso e Trapani, in una doppia sfida che già poteva dire molto sulle ambizioni delle quattro formazioni quest’anno. Ecco come è andata.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – UMANA REYER VENEZIA 82-70

Primo quarto molto equilibrato a Trento, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo ai canestri avversari, ma è Venezia a provare a dare il primo scossone toccando il +7. Risponde subito la Dolomiti Energia, che si rifà sotto, ma ancora una volta sono Aamir Simms e compagni ad allungare e andare al primo stop avanti 17-21. Un parziale di 10-5 a inizio secondo quarto ribalta il risultato alla Il T Quotidiano Arena, poi si lotta punto a punto e alla fine di un periodo combattutissimo si va al riposo con Venezia avanti 39-41.

Parte forte Trento ad avvio ripresa, che si porta sul +6 dopo quattro minuti di gioco, poi Venezia prova a ricucire ma riallunga la squadra di casa che va sul +9 a metà quarto, con gli ospiti fermi a soli 5 punti a referto. Reyer che prova a restare nel match, ricuce in parte il divario, ma Dolomiti Energia che gestisce e va all’ultimo stop sul 64-56. Trento che prova a gestire il vantaggio accumulato nell’ultimo quarto, rispondendo ai tentativi di Venezia di riaprire il match. Venezia che torna sul -4, ma nell’ultimo minuto arriva la spallata decisiva e Trento vince 82-70.

NUTRIBULLET TREVISO – TRAPANI Shark 71-87

Avvio molto equilibrato anche a Treviso, dove prima è Trapani a trovare un vantaggio minimo, poi rispondono i padroni di casa che vanno sul +5. Ancora un parziale, questa volta per gli Shark e si va, così, al primo stop con i siciliani avanti 19-21. Nuovo parziale, in questa occasione firmato Nutribullet, a inizio secondo quarto, con un 6-0 che ribalta nuovamente il discorso, con Trapani che fatica tantissimo in attacco. Ospiti che nel finale provano a restare attaccati al match e si va al riposo con Treviso avanti 41-39.

Secondo tempo che inizia con un’ottima prestazione di Trapani, che piazza il parziale del sorpasso. Ma Treviso risponde e resta attaccata al match, con le due formazioni a distanza di un possesso pieno. Nuova fiammata degli Shark, che tornano sul +9 e chiudono il discorso. Trapani che si impone 71-87.