Basket: Virtus Bologna-Tortona big match della quarta giornata di Serie A. Milano a Scafati, Trieste per continuare a sognare

Tanti i temi della quarta giornata di Serie A 2024-2025 che si sta per aprire con i due anticipi del sabato. Tra i problemi di Milano, i sogni di Trieste, i dilemmi di Varese e quant’altro, andiamo a scoprire tutto quello che vedremo, o potremmo vedere, sui parquet tricolori:

NAPOLI BASKET-VANOLI CREMONA (Sabato 19 ottobre, ore 19:30)

Le novità più sostanziali sono quelle che arrivano dal lato partenopeo. La società ha infatti deciso di escludere dal roster Jordan Hall, per il quale il termine “impalpabile” assurge perfino a complimento. Inevitabile il ricorso al mercato. Si tratta della partita che inevitabilmente sbloccherà una delle due squadre, dato che si trovano a quota zero in classifica con tutte le ovvie conseguenze del caso.

OPENJOBMETIS VARESE-TRAPANI SHARK (Sabato 19 ottobre, ore 20:30)

Giorno difficile per sbloccarsi in casa Openjobmetis. Del resto, Trapani è partita a chiarissimo spron battuto, facendo tremare la Virtus Bologna e ora affronta la trasferta di Masnago con significativi favori del pronostico. Il problema di Varese, però, è uno: a rischio è infatti l’impiego di Nico Mannion, a causa di un problema alla caviglia sinistra occorso nel confronto contro Trento. A Trapani, invece, ci sarà il debutto di Langston Galloway.

GERMANI BRESCIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI (Domenica 20 ottobre, ore 16:30)

Dopo aver sfiorato il colpo di mano al Forum di Assago, per la Germani arriva il derby cromatico contro il Banco di Sardegna Sassari. Il club si sta sostanzialmente godendo la crescita di due figure importanti, Chris Dowe e Maurice Ndour, il quale ha risolto i problemi alla schiena che si era trovato a fronteggiare quest’estate. Per la Dinamo, in settimana, partita sofferta, ma vinta contro l’Anwil Wloclawek in FIBA Europe Cup grazie al solito super Eimantas Bendzius.

GIVOVA SCAFATI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO (Domenica 20 ottobre, ore 17:00)

Quella che arriva a Scafati è un’Olimpia Milano che si può definire non solo insoddisfatta, ma di più. L’assurda rimonta subita dallo Zalgiris Kaunas in Eurolega non può non imporre riflessioni al club meneghino, che intanto va in Campania dove ad agitare le acque sono state più che altro le voci su Kruize Pinkins, sul quale veniva registrato l’interesse proprio dello Zalgiris. Il patron Nello Longobardi ha smentito rapidamente la questione.

ESTRA PISTOIA-UMANA REYER VENEZIA (Domenica 20 ottobre, ore 17:30)

Ci sarà molto da parlare in casa Reyer per un semplice motivo: l’arrivo di Rodney McGruder, che è finalmente stato in grado di ottenere il visto e ora potrà tranquillamente unirsi ai compagni. L’infortunio di Davide Casarin ha comunque provocato un’emergenza esterni, ragion per cui è stato chiamato Marco Ceron per unirsi agli allenamenti. A Pistoia devono essere risolti degli evidenti problemi di conflitti tra presidenza (Ron Rowan) e coach Dante Calabria, culminati nell’ingresso in campo durante Cremona-Pistoia di Maverick Rowan, figlio di Ron, senza che lo stesso Calabria lo avesse voluto.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BERTRAM DERTHONA TORTONA (Domenica 20 ottobre, ore 18:15)

In attesa di capire cosa sarà del match di Eurolega che oppone le V nere all’AS Monaco in una difficile trasferta, c’è anche da preparare una gara di campionato davvero non facile contro Tortona, che sta mettendo insieme buone cose sia in campionato che in Basketball Champions League (molto bella la vittoria ottenuta su Manresa). Big match della giornata senza se e senza ma.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Domenica 20 ottobre, ore 19:00)

Treviso deve fare i conti con qualche problema di infortuni, che non aiuta un inizio semplicissimo da una sola vittoria e due sconfitte. Se per D’Angelo Harrison, fermato da un’influenza, la situazione potrebbe risolversi in tempo utile, non così è per Pauly Paulicap, che è uscito da Reggio Emilia con una contusione al gomito destro che lo pone in serio dubbio. Per Trento, che arriva da una rovinosa sconfitta in EuroCup a Istanbul contro il Bahcesehir, sempre assenti di lungo corso tanto Badalau quanto Zukauskas.

PALLACANESTRO TRIESTE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA (Domenica 20 ottobre, ore 20:00)

La squadra ospite giunge dopo una sconfitta che poteva essere evitata in Ungheria, contro il Falco Szombathely, e dunque è evidente la ragione di riscatto che animerà gli uomini di Priftis. Trieste, dal canto suo, festeggia da leader della classifica e non ha nessuna intenzione di mollare, soprattutto dopo che di queste tre vittorie iniziali due sono giunte a Tortona (anzi Casale Monferrato) e contro Milano. In casa reggiana da valutare le condizioni di Michele Vitali.