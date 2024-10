Basket, Venezia e Trento a caccia di rivincite in Eurocup

Si disputa questa settimana la quinta giornata dell’EuroCup di basket e in campo scenderanno di nuovo la Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino. Le due formazioni italiane hanno sofferto sin qui in Europa, conquistando entrambe una sola vittoria e serve una svolta per rientrare velocemente nella corsa per la seconda fase del torneo.

Si inizia domani sera al Taliercio, dove Venezia vuole sfruttare il fattore campo per avere la meglio del Veolia Towers Amburgo, con i tedeschi ancora fermi a zero vittorie sin qui. I veneti dopo il successo all’esordio sono reduci da tre ko consecutivi, in un avvio di stagione difficile anche in campionato, dove lo score è come in Europa, con una vittoria e tre sconfitte.

Coach Spahija si è fin qui affidato sulle giocate e la fisicità di Kabengele, oltre ai punti e agli assist di Parks ed Ennis, ma ora serve che tutta la squadra alzi il proprio livello per cambiare il volto a una stagione che rischia di essere molto deludente. A ridare morale nel weekend è arrivata la prima vittoria in campionato con Pistoia e il tecnico ha dichiarato che “noi siamo una squadra molto forte e sono sicuro che con un altro po’ di tempo riusciemo ad esprimere nuovamente tutto il nostro potenziale”.

Mercoledì ci si sposta a Il T Quotidano Arena di Trento dove la Dolomiti Energia ospita gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv. Trento insegue le parti alti della classifica con una sola vittoria, mentre l’Hapoel ha ottenuto tre vittorie sin qui e, dunque, per i trentini sfida importantissima dove sfruttare il fattore campo per risalire la china. Trento che arriva, però, anche da quattro vittorie in campionato e dunque vola sulle ali dell’entusiasmo e vuole continuare a volare anche in Europa.