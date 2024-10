Basket: Trento diventa leader solitaria in Serie A, vince anche Reggio Emilia. Rinviata Virtus Bologna-Tortona

Chiusura con una partita in meno per la Serie A 2024-2025, in una giornata nella quale il big match avrebbe dovuto essere quello tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Tortona. La sfida tra V nere e Derthona Basket, però, non si è tenuta a causa della grave alluvione che ha devastato Bologna e non solo.

Sarà recuperata in uno dei pochissimi spazi liberi per l’una e per l’altra squadra dovuti ai tanti impegni legati alle Coppe europee (Eurolega per la Virtus, Champions League per Tortona). A oggi, nella città felsinea, è ben altro che conta rispetto a una pallacanestro che, per una volta, passa chiaramente in secondo piano.

NUTRIBULLET TREVISO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 76-83

Continua a convincere in campionato la squadra di Paolo Galbiati, che stavolta va a espugnare il mai semplice Palaverde. Cominciano a forzare la questione Lamb e Cale più di tutti, e in un lampo Trento è già sul 4-16: sono passati poco più di tre minuti. In qualche modo Treviso riesce a scuotersi con Olisevicius più che con tutti gli altri, e così il primo quarto finisce 16-23. L’Aquila basket riprova la fuga con Mawugbe e Lamb (19-30 e poi 21-34), e stavolta l’affondo pare davvero importante perché tutto il secondo periodo è comandato dai bianconeri: 32-48 all’intervallo.

Ripartono bene Olisevicius e Harrison, che da tre riavvicinano Treviso. Harrison, però, ha un problema: dopo il tecnico che arriva poco oltre il secondo minuto del quarto è a quota quattro falli e di fatto, sul momento, esce dal match. Tanto di meglio per la Dolomiti Energia, almeno all’inizio, ma dal 42-56 c’è un’altra reazione trevigiana con Macura più di Bowman che vanno a infilare il 52-58. Trento riprova a prendere il controllo del match (56-66 a 10′ dalla fine), e in effetti riesce poi a tenere le redini della situazione fin quasi alla fine. Quel fin quasi si chiama la coppia Harrison-Olisevicius, che riscalda le ultime speranze trevigiane con il 69-75 a 2’17” dalla fine. A chiudere tutto sono Cale, Mawugbe e Ford per il 76-83 finale. Basta un dato: 21-44 per Trento a rimbalzo.

TOP SCORER

TREVISO – Olisevicius 23, Bowman 12, Macura 10

TRENTO – Lamb 19, Ford 18, Cale 15

PALLACANESTRO TRIESTE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 85-97

Finisce la serie vincente di Trieste, Reggio Emilia conquista un successo importantissimo grazie a un Cassius Winston da 28 punti che vince anche il duello con Jarrod Uthoff (24). Inizio favorevole ai giuliani con un 8-0 che diventa 11-2 con tanto Valentine, ed anche Brown mette insieme parecchio di buono in questa fase. Ci pensano Faye e Smith a tenere in gara i reggiani (25-19 a fine primo quarto), e di qui in avanti si va con una specie di elastico che vede le due squadre avvicinarsi e allontanarsi molto spesso. Finisce con un bella coppia Ruzzier-Vitali da una parte, Winston e Barford che colpiscono più volte e il 50-49 dopo 20′.

Il terzo periodo comincia ancora con la formazione triestina che tenta di piazzare un allungo, con Uthoff in gran serata e Ruzzier che firma il +8 da tre, ma arrivano Grant, Winston e Vitali a mettere insieme tutti gli elementi del sorpasso reggiano: a 10′ dal termine è 71-77. A questo punto gli ospiti arrivano anche fino al +9, e anche in virtù della continua presenza di Faye sotto canestro i padroni di casa faticano parecchio. A sigillare la vittoria di Reggio Emilia ci pensano Uthoff e Winston, per un 85-97 che segna un pieno merito da parte degli uomini di Priftis.

TOP SCORER

TRIESTE – Uthoff 24, Johnson e Valentine 13

REGGIO EMILIA – Winston 28, Faye 13, Vitali e Barford 12

CLASSIFICA

1 Trento 8

2 V. Bologna*, Reggio Emilia, Trieste, Milano, Trapani, Brescia 6

8 Tortona*, Pistoia 4

10 Scafati, Treviso, Cremona, Venezia, Sassari 2

15 Napoli, Varese 0

*Una partita in meno