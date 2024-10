Basket, Sassari domina contro il BC Dnipro in Europe Cup

Si è appena conclusa al Palaserradimigni di Sassari la sfida valevole per la terza giornata di Europe Cup tra i padroni di casa della Dinamo e il team ucraino del BC Dnipro. Per i sardi la chance di continuare il percorso perfetto dopo i due successi nei primi due turni, per gli ospiti – alla loro quarta partita – la volontà del secondo successo consecutivo dopo i due ko all’esordio. Ecco come è andata.

Parte subito forte Sassari, che con le triple di Bibbins e Bendzius dà il via al match e scappa subito via sull’13-2 grazie ai canestri di Halilovic. Faticano gli ospiti a restare aggrappati al match, ma un parziale di 0-10 rimette tutto in discussione dopo 6 minuti di gioco. Il passaggio a vuoto viene fermato dal canestro di Renfro, poi un parziale ispirato da Veronesi rilancia Sassari che va al primo stop avanti 28-17.

Sono gli italiani di Sassari a tenere il piede premuto sull’acceleratore, con le triple di Tambone e due di Veronesi che firmano il +18 dopo due soli minuti del secondo quarto. Poco prima di metà quarto è una giocata da tre punti dello stesso Tambone che vale il +20, ma Sassari non rallenta e con Bendzius e Halilovic firma il massimo vantaggio sul +24. Il Dnipro è in balia della squadra italiana e così si va al riposo lungo con Sassari avanti 53-30.

Sassari può iniziare a gestire il vantaggio già da inizio ripresa, senza concedere agli ucraini la chance di tornare sotto nel punteggio e, anzi, sono i padroni di casa ad allungare ancora avvicinando il +30. Cifra che viene toccata a 3’43” dalla fine del terzo quarto con la tripla di uno scatenato Veronesi, già autore di 22 punti personali. Match ormai chiuso, con il terzo quarto che si chiude sul 78-47. Gli ultimi dieci minuti sono un garbage time che serve solo per le statistiche, con Sassari che si impone 94-62, con 23 punti di Giovanni Veronesi.