Basket: riscatto Olimpia Milano, rimonta vincente nell’ultimo quarto su Parigi in Eurolega

Prima vittoria stagionale in Eurolega per l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. La squadra allenata da Ettore Messina supera con il punteggio di 79-74 il Paris Basketball dopo una bella rimonta nell’ultimo quarto. A concretizzarla Shavon Shields con 21 punti e un gran finale di gara; 15 per Nikola Mirotic e 13 per Zach LeDay. Ai parigini di Tiago Splitter non bastano i 12 di Collin Malcolm.

Si inizia molto lentamente perché l’instant replay fa le bizze, poi il ritmo della serata ritorna normale. E l’equilibrio è totale nelle fasi iniziali, con le due squadre che tendono a rispondersi colpo su colpo. Mirotic inizia a riscaldarsi dall’arco, arriva anche il +5 di Ricci con buona circolazione, ma è il numero 33 il grande protagonista con 10 punti nel quarto. I parigini, però, rientrano con Hifi e Shorts: 20-18 dopo 10′.

Nel secondo periodo si vede in campo anche Diop, che il suo buon lavoro lo riesce a fare. I protagonisti sono però Dimitrijevic, Causeur e soprattutto LeDay, che ogni volta che Parigi si riavvicina con Ward e Jantunen trova il modo di respingere i transalpini: 32-26 dopo 15′. Il problema è però quel che accade dopo, con la difesa ospite che non concede più molto, Malcolm, Hifi e Sy che creano le condizioni per il sorpasso, McCormack che poco capisce della serata e Hayes che chiude in volo per il 35-39 all’intervallo.

Il terzo quarto inizia piano, ma in questo piano Shorts e Hayes mandano i capitolini di Francia sul +6 (37-43). Shields e Shorts iniziano un duello di varia natura, tra liberi e avvicinamenti al ferro, ma in questo il divario resta invariato. La differenza è che il 31 dell’Olimpia è quasi solo sull’isola, per Parigi c’è invece vario materiale umano che torna utilissimo. Anche Milano, però, presto o tardi qualcuno lo trova, e dopo una fase confusa arriva Tonut che arpiona il vantaggio casalingo sul 58-57 a 10′ dal termine.

Rabbiosa la reazione parigina a inizio ultimo periodo, perché nel giro di cinque minuti arriva un poderoso parziale che spedisce gli ospiti sul 63-71. Merito delle molte qualità di Ward, di Shorts che fa quel che vuole, di Hayes che si fa sentire sotto canestro e di Malcolm che Kratzer che chiudono quel bel momento. Un tecnico per flopping fischiato a Hifi, però, ha il potere di rilanciare Milano dopo il -6 di Shields, che peraltro piazza la tripla del -2. Altro momento di equilibrio con leggero vantaggio Parigi, poi arrivano Shields con la virata, Ricci con i liberi del 73-73 e LeDay che trova un gran canestro per il sorpasso, poi fa saltare anche i baristi del Forum e segna dalla lunetta il +3. Lo fa 1/2, Shields segna con finta dai tre metri e di fatto scrive la parola fine. Un altro libero di Causeur significa definitivo 79-74.

OLIMPIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PARIS BASKETBALL 79-74

MILANO – Dimitrijevic* 9, Bortolani 3, Causeur 5, Tonut 2, Brooks 2, LeDay 13, Ricci* 5, Diop 4, Caruso ne, Shields* 21, Mirotic* 15, McCormack*. All. Messina

PARIGI – Shorts* 17, Malcolm 12, Hifi 9, Ward* 5, Cavaliere 2, Sy 3, Herrera ne, Kratzer 2, Lo 6, Hayes* 9, Jantunen* 9, Ouattara*. All. Splitter