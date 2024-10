Basket, Reggio Emilia e Tortona hanno la chance di allungare in Champions League

Si disputa tra oggi e domani la terza giornata della Basketball Champions League e in campo tornano la Unahotels Reggio Emilia e il Bertam Derthona Tortona, con le due formazioni italiane che hanno la chance di conquistare due vittorie importanti nella corsa alla seconda fase del torneo continentale.

Gli emiliani, inseriti nel girone F della Champions League, saranno impegnati oggi in trasferta contro lo Śląsk Wroclaw (Breslavia) e andranno a caccia della seconda vittoria su un campo non facile, anche se i polacchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria europea.

Serviranno i punti di Mouhamed Faye, Jamar Smith, Cassius Winston, ma anche di Michele Vitali per espugnare il parquet di Breslavia, dove scenderanno in campo due squadre che sin qui hanno segnato poco (148 punti vs 150 per i polacchi), ma dove i padroni di casa faticano in difesa (145 punti vs 182 a favore di Reggio Emilia). C’è l’ex di turno Jeremy Senglin; visto in Italia anche Reggie Lynch.

Domani, invece, trasferta portoghese per Tortona, impegnata sul campo del Benfica. I piemontesi sono a punteggio pieno, con due vittorie su due sin qui, mentre i padroni di casa sono ancora al palo, con nessuna vittoria stagionale.

Il Bertam Derthona si affiderà a Tommy Kuhse e Ismael Kamagate sotto canestro, così come su Arturs Strautins, Christian Vital e la regia di Tommaso Baldasso, in una sfida che vede gli ospiti segnare tanto sin qui (189 vs 139 punti) e subire molto meno (166 vs 195) rispetto al Benfica. Anche qui ex “italiani”: Beto Gomes, ex Trento negli anni d’oro, l’ex Fortitudo Marcus Thonrton e l’ex Cantù e Brindisi Tyler Stone.