Basket, Olimpia e Virtus alla prova del derby. Milano e Bologna cercano una disperata svolta in Eurolega

Una sola vittoria, cinque sconfitte, l’ultimo ko di misura ieri sera, l’ultimo posto condiviso. Nel disastroso inizio, il derby italiano tra Olimpia Milano e Virtus Bologna è forse per chi vince l’ultima speranza di dare la svolta alla propria Eurolega, mentre per chi perde probabilmente la pietra tombale già a fine ottobre del proprio cammino europeo.

La classifica parla chiaro, domani sera al Forum si affrontano due squadre in grandissima difficoltà e che cercano disperatamente la vittoria, allontanando almeno per una giornata il fattore comune della loro stagione, la sconfitta. L’Olimpia ha perso nei modi più svariati possibili, crollando contro Monaco e Olympiacos, oppure subendo rimonte insensate e storiche come contro lo Zalgiris, ma anche mancando a sua volta la rimonta con l’Efes (prima di un nuovo crollo nel finale) o giocandosela alla pari con il Baskonia ieri sera. Dall’altra parte la Virtus è stata più costante, visto che tre delle cinque sconfitte sono arrivate per un solo possesso e in finali palpitanti, come è anche arrivata l’unica vittoria contro il Partizan.

Nonostante tutto, però, Olimpia contro Virtus non sarà mai una partita come le altre. Di fronte ci sono le due squadre che hanno caratterizzato la lotta Scudetto negli ultimi quattro campionati italiani e che sono le favorite quest’anno per scrivere il quinto capitolo del loro duello tricolore. Se in Italia Milano è avanti per 3-1 in questo duello, in Europa è Bologna ad essere in vantaggio per 3-1, almeno nel nuovo formato dell’Eurolega, con l’Olimpia che ha vinto solamente l’anno scorso il ritorno al Forum dopo tre successi bolognesi.

Entrambe le squadre arrivano da due battaglie, anche mentali. Milano ha sfiorato il colpo a Vitoria contro il Baskonia, uscendo dal campo anche per qualche recriminazione su una serie di fischi arbitrali tutti in favore degli spagnoli; Bologna, invece, ha perso ancora una volta in volata, con la tripla di Shabazz Napier, proprio ex milanese, a cinque secondi dalla fine decisiva per la vittoria del suo Bayern Monaco.

Sarà anche il derby delle assenze e anche molto pesanti. Milano dovrà fare a meno ancora di Shavon Shields e non dovrebbe nemmeno recuperare David McCormack oltre all’altro già assente sicuro Ousmane Diop, con Mario Fioretto che sostituirà ancora in panchina Ettore Messina, bloccato da una forte otite; mentre per la Virtus sono improbabili i recuperi di Alessandro Pajola e Ante Zizic, con l’aggiunta della possibile assenza anche di Daniel Hackett.

Palla a due domani alle 20.30. Olimpia Milano contro Virtus Bologna, un derby da ora o mai più.