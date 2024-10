Basket, Nico Mannion sempre più lontano da Varese. Accordo con Milano vicino?

Non bastano i rifiuti della dirigenza di Varese di fronte alle offerte dell’Olimpia Milano per allontanare Nico Mannion dalla squadra biancorossa e dall’Eurolega. L’ultimo capitolo della telenovela, iniziata da un paio di settimane, racconta di un giocatore ormai deciso a dire addio all’OJM.

Secondo quanto riportato stamani da La Prealpina, sempre molto informata sulle questioni cestistiche di Varese, infatti “tra Nico Mannion e Varese è sceso il grande freddo”. Un freddo che, secondo i più maliziosi, sta provocando dolori alla caviglia dell’ex giocatore di Golden State, fermo ormai da un paio di turni in campionato ufficialmente per problemi fisici.

Secondo il quotidiano “è evidente che la storia non possa avere altro esito rispetto al divorzio”, visto che “più passano i giorni e meno l’alibi della caviglia può reggere alla prova dei fatti”. Insomma, Nico Mannion ha deciso, ora bisogna solo capire quando Varese capitolerà e dove si troverà un accordo con Milano.

Mannion e l’Olimpia hanno dalla loro parte un accordo verbale tra il giocatore e Varese, che quest’estate hanno deciso di continuare la strada assieme, ma con la promessa a Nico di lasciarlo libero fosse giunta una chiamata da una squadra di Eurolega. Il problema, per l’OJM è che il campionato è iniziato nel peggiore dei modi e che serve un sostituto di Mannion. Che non sarà Giordano Bortolani, che Milano non vuole né può cedere dopo l’infortunio di Shields.