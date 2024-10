Basket, Venezia batte Amburgo in Eurocup. Mc Gruder e Simms decisivi

L’Umana Reyer Venezia torna a vincere in EuroCup! I lagunari trovano il secondo successo stagionale contro i tedeschi del Veolia Towers Amburgo per 80-68 nella quinta giornata della regular season per il girone B, prendendo il largo nel secondo quarto senza più girarsi indietro e respingendo gli assalti ospiti nella frazione conclusiva. 28 punti di uno scatenato Rodney Mc Gruder e 14 di Aamir Simms decisivi per gli oro-granata, con la doppia doppia sfiorata da Amedeo Tessitori (10 punti e 8 rimbalzi). Top scorer per gli ospiti con 13 punti è invece Jaizec Lottie.

Inizio di match subito scoppiettante (6-6), con le due squadre che lottano a viso aperto su ogni pallone. McGruder porta la Reyer a +2 (12-10), con Kabengele che col il 2+1 suona la carica per il +7 Venezia (18-11). Amburgo accusa il colpo e prova a scuoterci con il piazzato di Reece (20-15), prima che un appoggio di Amedeo Tessitori ed un libero sempre di Reece fissino il punteggio sul 22-16 alla prima sirena.

Break di 5-0 degli oro-granata in avvio di secondo quarto con Wiljter e Tessitori per il +11 (27-16), con Davide Casarin chirurgico dalla lunetta con un 3/3 (30-18). Gli ospiti sono in confusione ma cercano comunque di risalire la china con cinque punti in fila di Rich (34-25), ma i lagunari rispondono colpo su colpo e confermano il vantaggio in doppia cifra (38-25). Botta e risposta tra Lottie e Tessitori, con il centro azzurro che appoggia per il 46-31 con cui si va all’intervallo lungo.

Ripresa che si apre nel segno di Mc Gruder che completa il gioco da tre punti (49-31), con lo statunitense che brucia la retina dall’arco per il +21 Reyer. Partita a senso unico fino a qui, con la squadra di coach Spahija che non concede nulla agli avversari. Lottie batte un colpo con due canestri consecutivi (57-40), con Heckmann e Davide Casarin che si scontrano a suon di triple (60-43). McGruder aggiorna il bottino personale a quota 24 punti (62-43), con Keondre Kennedy che segna dall’arco (62-46) ed un piazzato di Lottie che fissano il punteggio sul 62-48 dopo 30’.

Nel quarto conclusivo il Veolia Towers tenta il tutto per tutto per avvicinarsi (64-53), ma la Reyer non si scompone e piazza un mini-parziale di 4-0 firmato Simms-Tessitori che fa esplodere il Taliercio per il nuovo +15 (68-53). Gli ospiti danno fondo alle ultime energie rimaste, con Rich preciso da tre (70-58). Ci pensa Davide Moretti a replicare alla stessa maniera per il +15 Venezia (73-58) quando si entra negli ultimi cinque minuti di partita. Ivey col 2+1 avvicina gli ospiti (75-65), ma uno scatenato Mc Gruder spara la bomba del 78-66 per ricacciare indietro gli avversari. I liberi di Simms e di Lottie valgono il 80-68 con cui la Reyer Venezia esulta di fronte al proprio pubblico per il secondo successo stagionale in EuroCup!