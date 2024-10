Basket, l’Olimpia Milano cerca il riscatto in Serie A contro Sassari. Impegno casalingo con Pistoia per la Virtus Bologna

Seconda giornata della Serie A di basket 2024 quella che ci apprestiamo a vivere nel weekend alle porte, con due anticipi in programma domani sera ed il resto delle partite previste domenica 6 ottobre dal pomeriggio: andiamo a presentare prevemente cosa ci attende nel massimo campionato tricolore.

Ad aprire il turno saranno la Dolomiti Energia Trentino e la Reyer Venezia nel primo anticipo di domani alle ore 20:00, con entrambe le squadre in cerca di riscatto dopo il ko all’esordio rispettivamente contro Reggio Emilia e Nutribullet Treviso. I trevigiani cercano invece il secondo successo nel match casalingo delle 20:45 contro la neo-promossa Trapani, che nella prima giornata al rientro in Serie A ha perso di fronte al proprio pubblico contro la Virtus Bologna.

Passando poi a domenica 6 ottobre, alle ore 16:45 l’Openjobmetis Varese ospita la Bertram Tortona che ha iniziato con una vittoria il proprio cammino in Basketball Champions League. Due sono invece le sfide previste alle ore 18:00 ovvero Napoli-Trieste e Scafati-Brescia: i partenopei vogliono cancellare la sconfitta di sette giorni fa contro l’Estra Pistoia, mentre i friulani hanno addirittura sorpreso i campioni in carica dell’Olimpia Milano; Scafati e Brescia non hanno fallito nel match inaugurale contro Sassari e Varese, con coach ‘Peppe’ Poeta al primo successo da capo allenatore della Leonessa.

Alle 18:15 l’EA7 Emporio Armani Milano gioca all’Unipol Forum contro la Dinamo Sassari per cercare di mettersi alle spalle la doppia sconfitta tra Campionato ed Eurolega contro Trieste ed AS Monaco nel giro di pochi giorni. Alle 19:00 la Vanoli Cremona incrocia l’Unahotels Reggio Emilia dopo la battuta d’arresto contro la Bertram Tortona, con l’Unahotels che ha iniziano bene la stagione tra Serie A e coppe europee. A chiudere la seconda giornata il posticipo delle 21:00 tra la Virtus Bologna – che tra poche ore scende in campo in Eurolega contro l’Efes Istanbul – e l’Estra Pistoia in cerca di un secondo successo in fila dopo quello casalingo contro Napoli.