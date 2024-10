Basket: l’Eurolega femminile torna su RaiSport dopo quasi 15 anni

Una notizia di particolare rilievo a livello televisivo è giunta nelle scorse ore. Riguarda l’Eurolega femminile, che verrà trasmessa da RaiSport lungo l’arco dell’annata 2024-2025. La massima competizione europea, va ricordato, vedrà al via due squadre italiane, il Famila Schio e l’Umana Reyer Venezia.

L’accordo, favorito da un accordo FIP-Rai e dalla disponibilità che sia Schio che Venezia hanno mostrato, vedrà la trasmissione delle partite interne dei due club. Le partite saranno divise equamente tra Famila e Reyer, che si alterneranno ogni settimana sul canale 58.

L’Eurolega femminile torna su RaiSport dopo un’uscita di scena durata sostanzialmente quasi 15 anni, con alcune tra le ultime immagini della massima competizione continentale che si ricordano attorno al 2010. Va detto che la competizione è tornata ad avere un seguito in Italia attraverso le dirette del canale YouTube della FIBA (e poi quello specifico di Euroleague Women, che sempre in quota FIBA è), che da diversi anni trasmette gratuitamente tutti gli incontri. Chiaramente, però, l’ingresso della Rai è una svolta importante.

IL CALENDARIO DELLE PARTITE DI EUROLEGA FEMMINILE SU RAISPORT

Il calendario degli incontri che andranno in onda vedrà già domani l’inizio delle trasmissioni, con il Famila Schio che ospiterà il Perfumerias Avenida di Salamanca alle 20:15 al PalaRomare. E si tratta già di un bel vedere, considerata la qualità che possono mettere in campo entrambi i club. Di seguito la programmazione completa, che per ora è limitata ai sei incontri della prima fase dal momento che per la seconda, con il cambio di format, gli sviluppi sono ancora tutti da vedere:

Giovedì 10 ottobre, ore 20:15 – Beretta Famila Schio-Perfumerias Avenida Salamanca (RaiSport)

Giovedì 17 ottobre, ore 21:00 – Umana Reyer Venezia-Valencia (RaiPlay e RaiSport)

Mercoledì 23 ottobre, ore 20:00 – Beretta Famila Schio-Basket Landes (RaiSport)

Giovedì 24 ottobre, ore 19:30 – Umana Reyer Venezia-ZVVZ USK Praga (RaiSport)

Mercoledì 30 ottobre, ore 18:45 – Umana Reyer Venezia-Uni Gyor (RaiSport)

Giovedì 21 novembre, ore 20:00 – Beretta Famila Schio-DVTK Miskolc (RaiSport)