Basket, la Virtus Bologna si sblocca in Eurolega. Clyburn guida alla vittoria in casa del Partizan

Dopo quattro sconfitte, la Virtus Bologna finalmente si sblocca in Eurolega ed espugna Belgrado. Una vittoria pesantissima quella della squadra di Luca Banchi, che supera in volata 70-69 il Partizan al termine di una partita tiratissima e che si è decisa al termine di un finale davvero palpitante. Un successo che fa anche benissimo al morale della Virtus, mentre per il Partizan è la terza sconfitta stagionale.

L’eroe della serata è senza alcun dubbio Will Clyburn, che mette a referto 27 punti. In doppia cifra ci vanno anche Isaia Cordinier (12) e Matthew Morgan (10), mentre al Partizan non sono bastati i 20 punti di Tyreque Jones e i 14 di Iffe Lundberg.

Subito cinque punti in avvio di Brown, mentre per la Virtus risponde Clyburn. L’inizio, però, è tutto per i padroni di casa e la penetrazione di Marinkovic vale il +8 (13-5) con Banchi che è obbligato a chiamare timeout. Bologna reagisce bene con la tripla di Morgan e poi i quattro punti di Clyburn, che permettono alla Virtus di arrivare sul -1 (16-15). Il finale di quarto, però, è di marca serba con Tyrique Jones che firma quattro punti e il 20-15 alla prima sirena.

Tripla di Pokusevski ad aprire il secondo quarto, ma risponde subito Tucker con quattro punti consecutivi. Il parziale della Virtus prosegue e Shengelia pareggia anche i conti, mandando su tutte le furie Obradovic. Un ottimo Clyburn (14 punti all’intervallo) tiene a contatto Bologna, ma è l’ex di serata Lundberg ad avere l’ultima parola a fine secondo quarto, con la tripla del 37-32 con cui le due squadre vanno negli spogliatoi.

Al rientro dalla pausa lunga, Lundberg ricomincia da dove aveva lasciato con l’immediato gioco da tre punti. Cordinier, però, replica subito e riporta la Virtus sul -2 (40-38). Tyrique Jones è dominante sotto canestro ed il Partizan prova un nuovo allungo, toccando il +9 (52-43). La Virtus non crolla e risponde ancora una volta ai serbi, con i soliti Clyburn e Cordinier, che perfezionano il parziale che porta la squadra di Banchi sul -1 (56-55). Il finale di quarto premia ancora il Partizan, con i padroni di casa che entrano negli ultimi dieci minuti avanti 61-57.

Si gioca punto a punto, con la Virtus che ritorna sul -1 con la tripla di Shengelia. Arriva anche il sorpasso da parte di Bologna grazie ai liberi di Cordinier (65-66). Si entra così in un finale davvero infuocato e Lundberg fa male alla Virtus dall’angolo dopo due brutte palle perse da parte di Cordinier. La squadra di Banchi attacca ancora male, ma il Partizan non la punisce. La palla finisce nelle mani di Clyburn e l’americano è glaciale a pochi secondi dalla fine con il canestro del sorpasso. Lundberg spreca tutto quando mancano 5 secondi alla fine, ma sulla rimessa successiva Ntilikina ruba incredibilmente palla, ma per fortuna di Bologna sbaglia la tripla del sorpasso.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PARTIZAN BELGRADO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 69-70 (20-15, 17-17, 24-25, 8-13)

Partizan: Davies 4, Lundberg 14, C. Jones 6, Ntilikina, Washington, Koprivica, Nakic, Marinkovic 10, Pokusevski 3, Brown 8, Bonga 4, T. Jones 20

Bologna: Cordinier 12, Belinelli, Clyburn 27, Shengelia 8, Hackett, Grazulis, Morgan 10, Polonara, Diouf 3, Zizic 4, Akele, Tucker 6