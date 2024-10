Basket, la Virtus Bologna ospita il Bayern Monaco in Eurolega. Le V-nere vogliono allungare la striscia positiva

Seconda settimana stagionale del doppio impegno in Eurolega per la Virtus Bologna, che domani sera alle ore 21:00 ospita all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il Bayern Monaco nella sesta giornata della regular season 2024-2025 prima di affrontare l’Olimpia Milano nel derby tricolore di giovedì sera al Forum di Assago.

I bianconeri si sono finalmente sbloccati in Europa compiendo un’autentica impresa a Belgrado contro il Partizan (69-70), con Will Clyburn match-winner come l’ex ‘Iffe’ Lundberg lo scorso anno a divise invertite. 1-4 è il record della Segafredo, che prova a risalire posizioni in classifica con la vittoria in Serbia che può contare soprattutto per il morale della squadra dopo quattro ko in fila. Contro i tedeschi serviranno ancora i punti pesanti di Clyburn (27 sono quelli messi a segno dall’ex Efes Istanbul contro il Partizan), al pari di un Isaia Cordinier sempre molto efficace su entrambi i lati del campo a tal punto da piazzare una doppia doppia (12 punti e 10 rimbalzi) alla Beograd Arena pochi giorni fa. Coach Luca Banchi ha presentato così, attraverso il sito della società bolognese, la partita sfida contro i bavaresi: “Il Bayern Monaco è una squadra che ha già mostrato, nelle prime uscite stagionali, tutto il proprio potenziale e che offensivamente li rende l’attacco più prolifico dell’intera EuroLeague. Avremo il compito di indirizzare la gara su ritmi a noi più congeniali, imponendo concentrazione, fisicità e combattività per battere un avversario di tale portata”.

Il Bayern Monaco si presenta al match di domani sera con un record di 3-2, con la squadra tedesca reduce dal successo contro l’Olympiacos per 84-80. A guidarli in panchina il Commissario Tecnico della Germania campione del Mondo Gordon Herbert, con Nick Weiler-Bebb chiamato a dettare i ritmi di gioco ben coadiuvato dal duo Edwards-Booker pronto ad armare il braccio da qualsiasi posizione. Tra le fila dei bavaresi ritroviamo anche due conoscenze recenti del nostro Campionato ovvero Shabazz Napier e Johannes Voigtmann, arrivati in Baviera quest’estate dopo aver difeso i colori dell’Olimpia Milano con cui hanno anche vinto lo Scudetto. Non saranno della partita i lungo degenti Vladimir Lucic e Niels Giffey, con Herbert che concederà maggiori minuti al classe 2006 Ivan Kharchenkov. In Bundesliga il Bayern si trova attualmente al terzo posto in classifica con un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte in sei giornate disputate.