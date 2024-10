Basket, la Virtus Bologna fissa l’obiettivo post-season in Eurolega

Mancano circa quarantotto ore all’esordio in Eurolega della Virtus Bologna, che debutta nella nuova stagione internazionale venerdì sera all’Unipol Arena – vista l’indisponibilità temporanea della Segafredo Arena – contro i turchi dell’Efes Istanbul. Ma quali sono gli obiettivi delle V-nere in Europa in questo 2024?

Si riparte dal play-in dello scorso anno, con i bianconeri sconfitti dal Baskonia nella sfida secca per l’ottavo ed ultimo posto disponibile valevole per i playoff. L’obiettivo dichiarato della dirigenza bolognese è quindi quello di centrare la post-season dopo averla accarezzata nel 2023-2024 grazie ad un girone di andata quasi perfetto in cui gli emiliani rimasero in scia a corazzate del calibro di Real Madrid e Barcellona. Nel girone di ritorno, invece, la squadra di coach Luca Banchi ha perso posizioni in classifica a causa di una serie di risultati negativi complici anche diversi infortuni che hanno limitato il potenziale a disposizione dell’allenatore toscano. Va ricordato però che la Virtus Bologna ritornava a calcare il palcoscenico della massima competizione continentale a distanza di diversi anni dall’ultima partecipazione e ha dimostrato di poterci stare contrastando corazzate ben più blasonate come le due spagnole oppure le greche Olympiacos Pireo e Panathinaikos Atene campione in carica.

Per questo motivo Luca Baraldi ed il patron Massimo Zanetti hanno puntato a rinforzare la rosa in estate, per garantire a coach Banchi il miglior roster per competere in Serie A ma soprattutto per puntare ai playoff in Eurolega. Tante sono le conferme rispetto alla passata stagione a cominciare dai playmaker Alessandro Pajola e Daniel Hackett, con un mix di talento ed esperienza ma anche in grado di difendere forte nella propria metà campo, ai quali è stato inserito Matt Morgan. Il capitano Marco Belinelli a 38 anni vuole ancora trascinare i compagni, con l’ex giocatore NBA che avrà magari meno minuti ma rimane un cecchino micidiale in grado di accendersi in qualsiasi momento. A garantire fisicità ed esplosività anche Rayjon Tucker, arrivato dalla Reyer Venezia e messosi subito in luce nella Supercoppa Italiana. Sul fronte ali Tornike Shengelia proverà ad essere ancora decisivo come tante volte nella passata stagione, con l’aggiunta di un fuoriclasse – ed è questo forse il vero colpo di mercato estivo della Virtus – del calibro di Will Clyburn arrivato proprio dall’Efes Istanbul con il quale ha vinto due volte l’Eurolega sotto gli ordini di coach Ergin Ataman. Confermato anche l’estroso Isaia Cordinier argento con la sua Francia alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre il centro titolare sarà Ante Zizic vista l’assenza di Devontae Cacok ancora fermo ai box con ‘Momo’ Diouf pronto a dargli il cambio dalla panchina.