Basket, la Reyer Venezia cade nel finale contro il Cedevita in EuroCup

Dopo la sconfitta nel derby contro Treviso, la Reyer Venezia non riesce a riscattarsi nella seconda giornata dell’EuroCup. La squadra di Spahija, priva di Xavier Munford, ha perso in casa del Cedevita Olimpija Lubiana per 87-82 al termine di una partita che si è decisa negli ultimi minuti. Per gli sloveni è il secondo successo consecutivo, mentre Venezia non è riuscita a confermare la vittoria dell’esordio.

A Venezia non è bastato un ottimo Tyler Ennis da 23 punti, 8 rimbalzi e 6 assist ed anche la ormai solita doppia doppia di Mfiondu Kabengele, che ha messo a referto 14 punti e 13 rimbalzi. Cedevita, invece, guidato dai 17 punti sia di Devin Robinson (con anche 9 rimbalzi) sia di Jaka Blazic.

Grande equilibrio nei primi dieci minuti con un continuo botta e risposta da entrambe le parti. Il Cedevita riesce ad allungare solo nel finale, toccando il +4 alla prima sirena (21-17). Nel secondo quarto Venezia gioca molto bene e segna ben ventisette punti in questa frazione, portandosi avanti all’intervallo sul 44-39.

Un grandissimo Ennis guida il parziale che permette a Venezia di toccare il +9 (57-48), ma gli sloveni riescono a rientrare con un break di 8-0 che li riporta sul -1. Si entra nell’ultimo quarto con la Reyer avanti 61-60. Blazic è scatenato dall’arco e Cedevita si porta sul +7 (73-66). Il solito Ennis riporta la Reyer sotto. Stewart firma un nuovo allungo, ma ancora Venezia accorcia. Purtroppo Ennis manca la tripla del -1 e alla fine il Cedevita vince 87-82.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

CEDEVITA OLIMPIJA LUBIANA – UMANA REYER VENEZIA 87-82 (21-17, 18-27, 21-17, 27-21)

Cedevita: Stewart 9, Robinson 17, Jones 9, Radovic 6, Nikolic 12, Glas, Lemar 9, Blazic 17, Beringer, Geben 2, Prepelic, Ogbeide 6

Venezia: Tessitori 2, Lever, Casarin 3, Fernandez, Moretti 10, Ennis 23, Janelidze, Kabengele 14, Parks 5, Wheatle, Simms 11, Wiltjer 14