Basket, la Dinamo Sassari batte nettamente gli ucraini del BC Dnipro il FIBA Europe Cup ed ipoteca il passaggio del turno

La Dinamo Sassari concede il bis contro il BC Dnipro in FIBA Europe Cup ed ipoteca la qualificazione al turno successivo! Dopo la vittoria di 24 ore fa, infatti, il Banco di Sardegna batte nuovamente gli ucraini nella gara di ‘ritorno’ col punteggio di 55-98 disputata al PalaSerradimigni per le difficoltà degli ospiti di ritornare in Lettonia dove giocano in campo neutro per le vicende extra-sportive, in un match indirizzato già dal primo quarto e condotto fino alla sirena finale.

Quarta vittoria in quattro partite fin qui disputate per gli uomini di Coach Markovic, con 15 punti di Giovanni Veronesi e 11 equamente divisi tra Eimantas Bendzius e Miralem Halilovic. Doppia cifra anche per Alessandro Cappelletti con 10 punti, mentre per il BC Dnipro 11 punti di Olexandr Mishula e 10 di Volodymyr Koniev,

Ritmi elevati fin dai primi minuti (4-4), con la Dinamo che alza subito i giri del proprio motore e si porta a +7 con Bibbs e Halilovic (4-11). Il Dnipro sembra faticare, con Halilovic ancora perfetto da tre (7-15). Botta e risposta tra Sokolowki e Dubonenko a suon di triple (10-18), con Alessandro Cappelletti che chiude il primo quarto con un’altra segnatura pesante per il +11 sardo (10-21).

Break della Dinamo in avvio di seconda frazione con Tambone e Cappelletti (12-27), con l’ex Pesaro perfetto dalla lunga distanza (15-30). Mishula prova a scuotere il Dnipro (18-30), col 2+1 di Koniev che avvicina gli ospiti (21-30). Ci pensano Giovanni Veronesi ed Alessandro Cappelletti a riportare Sassari a +14 (21-35), con Bendizius da tre e Fobbs da due che danno il +20 a Sassari (22-42). Veronesi si rende protagonista con sei punti consecutivi per il 29-51 con cui si va al riposo di metà partita.

Nella ripresa il Banco di Sardegna continua a spingere sull’acceleratore con un break di 7-0 (29-58), con Sypalo che sblocca il Dnipro (32-58). Bendzius arma il braccio dall’arco (32-61), con Mishula che replica con la stessa moneta (35-61). Il lituano biancoblu continua ad essere perfetto dalla distanza (35-64), emulato poco dopo da Cappelletti per il +32 Dinamo che costringe coach Koval a chiamare time-out (35-67). Inchiodata di Sokolowski (35-73), con Horobchenko che interrompe l’emorragia (38-73). Un libero di Koniev vale il 39-73 con cui si chiude la terza frazione.

Con la vittoria oramai in cassaforte, la Dinamo può concedersi di giocare con il cronometro mentre gli ucraini cercano di onorare al meglio l’impegno odierno nonostante il passivo importante. Spazio alle seconde linee per Sassari, con Stefano Trucchetti e Matteo Tambone che segnano otto punti consecutivi per il 49-85 a metà parziale. Uno-due da tre firmato Giovanni Veronesi (49-93 e 15 punti per lui), con Zakurdaiev e Trucchetti che alzano le percentuali dall’arco (55-96). Due liberi di Luca Vancini valgono il 55-98 con cui la Dinamo Sassari si conferma dopo il successo di ieri sera, cala il poker ed avvicina la fase successiva della FIBA Europe Cup!