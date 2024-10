Basket, i migliori italiani della quarta giornata di Serie A: Petrucelli spinge Sassari, Tonut da record con Milano

Quarta giornata di Serie A di pallacanestro che virtualmente non si sarebbe conclusa, visto il rinvio del match tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Derthona. Con sette partite, però, possiamo iniziare a farci un’idea di chi sono stati i giocatori italiani ad aver reso al meglio in questo weekend di palla a spicchi nelle altre sette partite.

LBA, I MIGLIORI ITALIANI DELLA QUARTA GIORNATA

John Petrucelli: di nuovo una prestazione monstre dell’esterno dei Trapani Sharks, che spinge la rimonta dei suoi contro Varese con la sua miglior prestazione stagionale al tiro: 20 punti con 4/5 da due e 3/4 da tre, oltre ai due canestri che nel finale hanno definitivamente chiuso la partita regalando ai siciliani un inizio di stagione che in pochi si sarebbero sognati, rendendo inutile la buona partita di Davide Alviti (16 punti e 3/7 da tre) con la maglia dei lombardi.

Stefano Tonut: prestazione da ‘microwave’ per l’ex Venezia, che mette a referto 11 punti e 7 rimbalzi in 18 minuti nel colpo esterno di Milano contro Scafati. Ma soprattutto il figlio d’arte raggiunge quota 2500 punti in LBA: una giornata da ricordare per lui, che rimane pur sempre uno dei giocatori su cui la Nazionale può sempre contare.

Davide Moretti: prima vittoria in campionato per la Reyer Venezia, che si sblocca finalmente in classifica espugnando il campo della Estra Pistoia. Match chirurgico per il playmaker, con 11 punti (e un errore al tiro) e 3 assist in 30′, aggiungendo un po’ di fosforo alla manovra lagunare che aveva già recuperato Tyler Ennis.

Michele Vitali: bentornato Michele. Altra doppia cifra per il fratello di Luca, tornando finalmente un pezzo importante di Reggio Emilia dopo le prime due partite in cui aveva litigato con il canestro. 12 punti con un errore al tiro, 4 rimbalzi e anche il solito apporto difensivo con due palloni recuperati lo fanno tornare protagonista con la maglia della Unahotels.