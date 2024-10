Basket femminile: Schio sconfitta a Miskolc dal DVTK, non riesce il colpo esterno in Eurolega

Prima sconfitta per il Famila Schio nel girone A di Eurolega femminile2024-2025 nella nuova versione con quattro squadre e sei partite nel raggruppamento. La squadra di Giorgios Dikaioulakos perde per 70-63 nei confronti del DVTK di Miskolc, che gode soprattutto di Veronika Kanyasi e Milica Jovanovic (17 punti per le due); a Schio non bastano i 19 di Janelle Salaun e i 16 di Jasmine Keys.

Scambio di triple tanto per iniziare, con Jovanovic da una parte e la coppia Keys-Salaun dall’altra che si calano nel ruolo. Le scledensi, però, da quei due tiri da tre lanciano un parziale di 0-1 interrotto da Lelik, che in qualche modo tiene vicine le ungheresi. Verona piazza il 6-16 che costringe il DVTK al timeout, da cui esce con Tadic e soprattutto Kanyasi che riescono a tenere entro un limite di 7 punti il divario (15-22) dopo 10′.

Con varie conclusioni dalla lunetta prima Gulbe e poi Jovanovic approfittano di una fase iniziale del secondo periodo a scarsa produzione offensiva di Schio (per non dire nulla). Kanyasi da tre firma il 23-22, Keys e Panzera ridanno il +4 al Famila, ma è una fase nella quale si segna effettivamente molto poco e quel poco, alla fine, consente alle venete di arrivare all’intervallo con tre lunghezze di vantaggio (29-32).

A inizio terzo quarto Tadic e Lelik, insieme a Jovanovic, girano totalmente la partita: ci si mette anche Charles, la difesa del Famila non riesce a tenere, l’attacco fatica ed è 41-34 nel giro di cinque minuti. Ci provano Salaun e Sottana a rimettere le cose in sesto, solo che Grigalauskyte non è poi tanto d’accordo. Sulla sirena è comunque Verona a lasciare speranze aperte per Schio con la tripla del 45-42 a 10′ dal termine.

Al ritorno in campo, però, c’è un 6-0 di Grigalauskyte, Jovanovic e Kanyasi che insieme diventano un rebus irrisolvibile per la difesa scledense. Il Famila regge, ad ogni modo, almeno fino al 53-49 firmato da Keys da tre, poi rientra in scena Charles ed è notte per le ospiti. A mettere il chiodo decisivo ci pensa Kanyasi con la tripla del 62-51, che fa da preludio al definitivo 70-63 che arriva senza grandi patemi per le ungheresi.

DVTK HUNTERM-BERETTA FAMILA SCHIO 70-63

DVTK – T. Aho*, Miklos, Charles* 9, Kanyasi 17, N. Aho ne, Lelik* 7, Tadic 10, Farbas ne, Grigalauskyte* 6, Gulbe 4, Tenyer ne, Jovanovic* 11. All. Volgyi

SCHIO – Bestagno, Sottana 2, Zanardi 4, Verona* 12, Panzera* 4, Salaun* 19, Crippa, André* 4, Keys* 16, Laksa 2. All. Dikaioulakos