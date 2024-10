Basket femminile: Schio protegge la sua casa, Landes fermato in Eurolega

Seconda vittoria per il Famila Schio in Eurolega 2024-2025. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos non domina come nella prima al PalaRomare, ma ha sempre il pallino della situazione in mano, anche in un finale a rischio, contro il Basket Landes. Le francesi escono battute per 64-60: migliore in campo una solidissima Jasmine Keys, che al di là dei 7 punti trova 7 rimbalzi e 6 assist, oltre al recupero decisivo. 13 per Kitija Laksa, Costanza Verona e Olbis Andrè (8 rimbalzi), 12 per Janelle Salaun. Per le transalpine 19 di Mousdandy Djaldi-Tabdi e 15 di Luisa Geiselsoder.

Pronti via, ed è un primo quarto eccezionale quello che mette insieme il Famila. Non tanto sul piano offensivo, che comunque è validissimo, quanto su quello difensivo, con Landes che non riesce a capire molto quando si trova con la palla in mano. 7-0 immediato per Laksa (soprattutto) e Salaun, poi Djaldi-Tabdi sblocca le transalpine e lancia un controparziale rapidissimo di 0-7, con Geiselsoder sempre a fare da cabina di regia. Schio riparte con Andrè, e stavolta non si fa prendere, anzi allunga ancora con Laksa sugli scudi fino al 22-10 dopo 10′.

Hruscakova, tornata in squadra dopo diversi anni, apre il secondo periodo, e se sul fronte ospite Djaldi-Tabdi s’ingegna in qualunque modo per fare sì che ci siano speranze, a respingerle è in blocco tutto il club arancione. Ci prova anche la second unit con Fuehring, ma è il momento della coppia Salaun-Keys, con le due che riescono a mettere insieme il 34-22 con cui si va all’intervallo.

Alla ripartenza affondo di Pardon e Geiselsoder, che riducono a 7 i punti di ritardo in casa Landes. Respinta pronta di Verona e Keys, sempre presente nei momenti importanti. Si comincia ad andare un po’ a elastico e le francesi arrivano fino al -5 con Slocum dall’arco, in un momento nel quale le fiammate dai 6.75 sono continue. Il momento è però quello di Verona, che consente a Schio di allungare di nuovo fino al +10 con gestione, tiri e un’esperienza sempre più importante a livello europeo. Arriva però il gioco da tre punti di Pardon che porta la situazione sul 50-43 a 10′ dal termine (non senza qualche protesta di Dikaioulakos).

Hruscakova e Salaun provano subito a chiudere il discorso per Schio a inizio ultimo periodo, e a 6’31” dalla fine Andrè porta effettivamente il +13 alle scledensi. Chi non è d’accordo è Fuehring, che tiene vive le speranze dal lato Landes; è un bene per le francesi, perché a 2’51” dal termine, dopo il 2/2 di Verona in lunetta, inizia un furioso e rapido recupero con Djaldi-Tabdi, Geiselsoder e Djekoundade che fanno diventare 4 i punti di ritardo. Ci sarebbe anche la palla del -1, ma quella Keys l’arpiona a metà della linea di passaggio cercata da Pardon. Match finito, Famila vincente.

FAMILA SCHIO-BASKET LANDES 64-60

SCHIO – Bestagno, Sottana, Zanardi, Verona* 13, Panzera, Salaun* 12, Crippa 2, Andrè* 13, Hruscakova 4, Keys* 7, Laksa* 13. All. Dikaioulakos

LANDES – Fuehring 6, Pardon 7, Djekoundade* 7, Macquet, Djaldi-Tabdi* 19, Geiselsoder* 15, Ewodo 3, Slocum* 3, Bussiere, Lacan*. All. Barennes.