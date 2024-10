Basket femminile, Schio ospita Faenza in Serie A1. La Reyer Venezia affronta Sesto San Giovanni

Quarta giornata di regular season per la Serie A1 di basket femminile alle porte, con un solo anticipo previsto domani sera ed il resto delle altre partite in programma domenica nel tardo pomeriggio alle ore 18:00 con il posticipo delle 20:45. L’Alpo di Villafranca di Verona osserverà un turno di riposo: andiamo a scoprire cosa ci attende nel massimo campionato tricolore ‘rosa’.

La Derthona Tortona ospita sabato 19 ottobre alle ore 18:00 la RMB Brixia, con entrambe le squadre che hanno conquistato un solo successo finora. Passando poi a domenica 20 ottobre, sono tre le sfide che si disputeranno in contemporanea alle ore 18:00: l’O.ME.P.S. Battipaglia attende in casa La Molisana Campobasso, con le campane in cerca della prima vittoria stagionale mentre le molisane cercano di rimanere in scia alla Famila Wuber Schio ed allungare la striscia di imbattibilità; proprio le campionesse d’Italia affrontano al PalaRomare l’E-Work Faenza per calare il poker in Serie A1, mentre la Dinamo Sassari se la vedrà con un’Alma San Martino di Lupari ancora a secco di vittorie in questo Campionato.

Completa il programma della quarta giornata il posticipo delle ore 20:45 tra l’Umana Reyer Venezia e la Geas Sesto San Giovanni: le oro-granata hanno una partita in meno rispetto a Schio e Campobasso ma hanno un record di 2-0, mentre le lombarde hanno uno score di 1-2 fino a qui e cercheranno di far saltare il fattore campo al Taliercio di Mestre.