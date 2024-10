Basket femminile, Schio e Campobasso vincono anche nella 3^giornata. Primo successo di Castelnuovo Scrivia

Dopo la terza giornata c’è una coppia in testa alla classifica della Serie A1 di basket femminile. Schio e Campobasso restano a punteggio pieno dopo le rispettive vittorie contro San Martino di Lupari e Villa Franca. Il Famila ha fatto suo nettamente il derby veneto per 78-62 grazie soprattutto ai 19 punti di Carlotta Zanardi e ai 18 di Giorgia Sottana; mentre le molisane hanno superato Villa Francia per 72-53 in un match controllato fin dal primo quarto e con una Sara Nicole Scalia da 19 punti.

Prima successo in Serie A1 per Castelnuovo Scrivia. La squadra piemontese ha vinto un match tiratissimo contro Sesto San Giovanni per 83-82, prima con il canestro del pareggio di Elisa Penna e poi con il libero decisivo a tre secondi dalla fine di Arianna Arado. Per la neopromossa decisivi soprattutto i 21 punti di Beatrice Attura, oltre ai 16 di Penna.

Primi due punti della stagione per Brescia, che ha sconfitto Sassari per 64-58 con 20 punti di una strepitosa Marzia Tagliamento. Continua l’ottimo campionato di Faenza, che ha superato 68-61 Battipaglia con 27 punti di Marie Reichert.

RISULTATI 3^ GIORNATA BASKET FEMMINILE SERIE A1 2024

Faenza-Battipaglia 68-61

Brescia-Sassari 64-58

Campobasso-Alpo Villa Franca 72-53

Sesto San Giovanni-Castelnuovo Scrivia 82-83

San Martino di Lupari-Schio 62-78

CLASSIFICA: Schio, Campobasso 6; Venezia*, Faenza 4; Brescia*, Sesto San Giovanni*, Alpo, Sassari, Derthona 2; Battipaglia 0

*una partita in meno