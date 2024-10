Basket femminile, le migliori italiane della terza giornata di A1. Tagliamento fa volare Brescia, Arado regala la vittoria a Tortona

Si è disputata nel weekend la terza giornata del massimo campionato femminile di basket. Una giornata caratterizzata dalla prima vittoria in Serie A1 di Tortona, capace di espugnare di strettissima misura il campo della Geas. E una giornata dove molte italiane si sono messe in mostra, vediamo chi.

A Faenza è arrivato un nuovo ko per il Battipaglia, ma ancora una volta tra le migliori in campo c’è stata Rosa Cupido, capace di chiudere il match con 22 punti e 2 assist, che però non sono bastati a trovare la prima vittoria stagionale. Prima vittoria, invece, per il Brixia Brescia che ha superato Sassari e tra le protagoniste per le lombarde spicca Marzia Tagliamento, che ha chiuso con 20 punti e 12 rimbalzi.

Terza vittoria consecutiva per Campobasso, che non fatica ad avere la meglio sull’Alpo. A regalare assist alle compagne di squadra è stata Sara Madera, autrice di 6 assist e 7 punti. Tra le venete, invece, non bastano i 13 punti di Martina Spinelli e di Sofia Frustaci. Terzo successo anche per Schio, che espugna il campo di San Martino di Lupari con ben tre azzurre protagoniste. 19 punti e 4 assist, infatti, per Carlotta Zanardi, mentre Giorgia Sottana chiude con 18 punti e Costanza Verona anch’essa in doppia cifra con 10 punti. Non bastano, invece, alle padrone di casa i 21 punti e 5 assist di Rae Lin D’Alie.

Infine, come detto, prima vittoria in Serie A1 per Tortona, che a sorpresa ha espugnato il campo della Geas Sesto San Giovanni per 82-83. A decidere il match il libero a 4” dalla fine firmato da Arianna Arado, ma la rimonta delle piemontesi porta anche la firma di Elisa Penna, per lei 16 punti e il canestro del pareggio nel finale, di Beatrice Attura, che chiude con 21 punti, e Caterina Dotto con 15 punti.