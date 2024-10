Basket femminile, Campobasso fatica un tempo e poi domina ed espugna Yerevan

Si è appena conclusa la sfida valevole per la terza giornata della prima fase dell’EuroCup Women e nel Mika Sport Complex di Yarevan, in Armenia, sono scese in campo le padrone di casa e le ragazze del Campobasso. Per le ospiti la chance di conquistare il secondo successo del torneo, mentre le armene erano a caccia della prima vittoria. Ecco come è andata.

Primo quarto che è molto equilibrato, con le due squadre che si alternano in testa, senza che nessuna riesca a superare il possesso di vantaggio, fino a 4’ dalla fine del quarto, quando il canestro di Naomi Mbandu regala il +4 alle padrone di casa. Nel finale di quarto, però, il canestro di Stefania Trimboli e la tripla di Sara Madera ribaltano la situazione e si va al primo stop con Campobasso 23-25.

È un botta e risposta, anche da oltre l’arco, tra le due squadre anche a inizio secondo quarto, con l’equilibrio che non si spezza. La prima scossa arriva poco dopo i due minuti di gioco, con la tripla di Sara Scalia e i canestri di Laura Meldere e Pallas Kunaiyi-Akpanah che firmano un parziale di 0-9 per Campobasso che prova un allungo. Risponde, però, lo Yerevan con un controparziale che impatta nuovamente il match e, così, si va al riposo con Campobasso avanti solo 50-51, in una partita ricca di canestri.

Parte forte Campobasso a inizio ripresa, con le triple di Aleksandra Ziemborska e Sara Scalia che valgono subito il +9 dopo meno di due minuti di gioco. Rallenta il ritmo in attacco la formazione ospite, ma non ne approfittano le armene che in 6 minuti di gioco riescono a realizzare un solo canestro. Crollate le percentuali in questo terzo quarto, soprattutto per le padrone di casa che chiudono con solo 4 punti all’attivo, e Campobasso che va all’ultimo stop nettamente avanti 54-70.

Hanno alzato definitivamente bandiera bianca le BC Yerevan Foxes e a inizio ultimo quarto Campobasso supera il +20, con un parziale di 10-0. Match in ghiacciaia e lungo garbage time, dunque, al Mika Sport Complex di Yarevan. Campobasso alla fine si impone per 71-99, con 22 punti di Sara Madera, 18 punti di Stefania Trimboli e in doppia cifra anche Sara Scalia (17), Pallas Kunaiyi-Akpanah (14 e 11 rimbalzi), Aleksandra Ziemborska (11) e Laura Meldere (10). Da sottolineare anche i 10 assist di Que Morrison.