Basket femminile, Campobasso cade nella trasferta di Girona in EuroCup

Arriva la prima sconfitta in EuroCup per la Molisana Campobasso. La squadra italiana cade sul campo delle spagnole dello Spar Girona con il punteggio di 74-66. Sicuramente Girona ha dimostrato di essere la favorita per il primo posto nel girone, ma Campobasso ha tutto per giocarsi le sue possibilità di qualificarsi al prossimo turno, partendo già dalla sfida della prossima settimana contro le armene di Yerevan.

A Campobasso non è bastata l’ottima prestazione di Pallas Kunaiyi-Akpanah, che ha concluso con una doppia doppia da 17 punti e 16 rimbalzi. Molto bene anche Que Morrison con 17 punti. Le spagnole, invece, sono trascinate dai 21 punti di Chloe Bobby e dai 18 di Borislava Hristova.

Grande equilibrio in avvio di match con Campobasso avanti di un punto dopo cinque minuti (10-9). Girona piazza un parziale di 7-0 e le spagnole riescono così a chiudere avanti alla prima sirena sul 21-15. Il secondo quarto è tutto di marca italiana, con Campobasso che trova un clamoroso parziale di 15-0 (35-26), trascinata dai canestri di Kunaiyi-Akpanah e Morrison. Il finale di quarto, però, vede Girona accorciare, ma La Molisana è avanti all’intervallo 35-30.

Al rientro dalla pausa lunga Campobasso tocca subito il +9, ma arriva il parziale di 9-0 delle spagnole che ritrovano la parità con la tripla di Jukubcova (39-39). Si gioca punto a punto, con un continuo botta e risposta da una parte e dall’altra. Girona si presenta nell’ultimo quarto avanti di un solo punto (54-53). Le spagnole provano un allungo, ma prima Scalia e poi Kunaiyi-Akpanah riescono a tenere Campobasso vicina (63-62). Da qui, però, Girona piazza un 9-0 che spacca completamente la partita, con una scatenata Bibby che firma il +12 (74-62).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SPAR GIRONA – LA MOLISANA CAMPOBASSO 74-66 (21-16, 9-19, 24-18, 20-13)

Girona: Lundquist 8, Jukubcova 9, Canella 3, Guerrero 2, Ygueravide 5, Ribas, Toure 8, Caldwell, Hristova 18, Bibby 21, Cargol

Campobasso: Ziemborska 3, Kunaiyi-Akpanah 17, Kacerik 8, Trimboli 6, Meldere, Ceré, Scalia 6, Grande, Madera 9, Morrison 17