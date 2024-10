Basket, Derthona fa a fette Manresa e resta in vetta al gruppo G in Champions League

Due su due per la Bertram Derthona di Walter de Raffaele in Basketball Champions League. La squadra piemontese fa a fette il Baxi Manresa, ko con un netto 102-85, grazie ad una prova balistica da applausi (13/24 da tre): Cristian Vital chiude con 28 punti e 5/7 sia da due che da tre punti, venendo coadiuvato dai 22 di Strautins, i 16 di Gorham e i 14 di Kamagate. Con questa vittoria la Bertram di rimanere da sola in cima al gruppo G.

Derthona parte a marce altissime, mettendo un muro avanti al canestro e di conseguenza volano in attacco: segnando i primi sei tiri della partita con Strautins e Vital la Bertram vola sul 14-0 dopo soli due minuti e mezzo. I primi due punti iberici sono di Cate, ma Vital continua ad essere infuocato tenendo le distanze con altre due triple (22-8 al 7′), permettendo ai suoi di chiudere il primo quarto sul 30-16.

Cinque punti di Denegri e Gorham spingono Derthona sul 35-16; la squadra di De Raffaele è attentissima su entrambi i lati del campo, allargando il massimo vantaggio in maniera costante: la tripla di Vital è valida per il +21, Candi poi allarga il massimo vantaggio sul 53-29 al 19′. La Bertram si prende poi una pausa e Manresa prova a rientrare con un break di 9-0, prima del canestro di Candi che firma il 55-38 all’intervallo lungo.

Gli iberici provano a rientrare con Cate e Hunt, ma il quintetto di De Raffaele imprime un altro strappo alla partita, con l’attacco che continua a girare come un orologio svizzero: Vital, Kamagate e Strautins mettono su un altro parziale pesantissimo di 16-3 che spedisce Derthona sul +27 al 25′ (73-46). Da lì non c’è più partita, con Manresa che non ha la forza di rientrare, con Derthona che veleggia così verso il successo.