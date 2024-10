Basket: cinque anticipi in Serie A, solo Milano vince in casa. Tortona e Virtus Bologna gioiscono

Sabato anomalo in Serie A: sono ben cinque gli anticipi della quinta giornata che vanno in scena in una sera che di certo si lascia raccontare. E lo fa perché quasi tutte le vittorie arrivano in trasferta, con la sola Milano a riuscire a mantenere inviolato il proprio parquet.

VANOLI CREMONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 69-74

Per la Vanoli quella di oggi può considerarsi una delle partite senz’altro da tenere incorniciate, anche se alla fine ne esce una sconfitta. Sono quattro le volte in cui, tra primo e secondo quarto, Cremona riesce ad arrivare fino ai sei punti di vantaggio, anche in virtù della buona serata che Taijon Jones e Corey Davis (20 e 15 punti) mettono insieme. La rimonta delle V nere arriva dopo, e nell’ultimo periodo Cordinier, Polonara e Clyburn, ognuno con il proprio mattoncino (chiudono a quota 13, 12 e 10 rispettivamente), riescono a definire la pratica.

TRAPANI SHARK-BERTRAM TORTONA 78-84

Seconda sconfitta casalinga per gli Shark, superati stavolta da una decisamente incisiva Tortona. Per la verità, Trapani nel primo quarto i 7 punti di vantaggio li raggiunge rapidamente, con Petrucelli in grande spolvero, ma il seguito del match è tutto della Bertram, che recupera con pazienza, poi passa nel secondo periodo e non si fa più riprendere se non per un breve attimo a cavallo tra i quarti centrali. Per gli ospiti notevole Arturs Strautins, al di là dei 15 punti segnati, mentre per i padroni di casa altrettanti di Justin Robinson.

NUTRIBULLET TREVISO-PALLACANESTRO TRIESTE 95-100

Match ad altissimo punteggio al PalaVerde, ma che non premia una Treviso ancora a quota 2 punti, mentre si mantiene nelle zone alte Trieste. La sfida è forse la più spettacolare della serata, con le due squadre che si scambiano parecchie volte la leadership fino al gran finale tutto di marca giuliana. Assoluto mattatore uno straripante Colbey Ross, a quota 30 punti con 9/12 da due e 4/10 da tre. E vince la sfida con un eccellente Osvaldas Olisevicius, che raccoglie 26 punti e 7 assist.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-NAPOLI BASKET 89-82

Non è la vittoria larghissima che avrebbe sperato l’EA7 per rilanciarsi dopo una nuova brutta uscita in Eurolega, ma serve per dare almeno del morale. Napoli non guida praticamente mai, e rimane inchiodata all’ultima posizione in classifica, ma se rimane a lungo a contatto è merito di anche di un gran Leonardo Totè, 23 punti e 8 rimbalzi che continuano a rendere la misura del fatto che in queste partite se la può giocare eccome. Milano, che scappa solo nel finale, ne ha 20 da Armoni Brooks, che fondamentalmente lancia gli stessi segnali positivi visti in Europa.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GERMANI BRESCIA 68-80

Della serata questo è il confronto più indirizzato da una sola parte, e ce lo porta la Germani con un gran secondo quarto da 9-19, molto più difensivo che offensivo, ma terribilmente efficace proprio per questo. L’accoppiata Nikola Ivanovic-Miro Bilan funziona: 20 punti per entrambi, con il centro che assomma anche 13 rimbalzi. Dall’altra parte poco oltre i 20 di Jamar Smith.