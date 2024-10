Basket, Bologna e Trieste ancora imbattute dopo la 3a giornata. Vince anche Reggio Emilia

Dopo gli anticipi della terza giornata della Serie A di basket continua l’imbattibilità della Virtus Bologna e della Pallacanestro Trieste, che piazzano il colpo in trasferta, mentre successo casalingo per la Unahotels Reggio Emilia.

La Virtus dimentica subito il secondo ko consecutivo in Eurolega, ottenendo la terza vittoria in Italia contro una Reyer Venezia che è ancora a quota zero punti in fondo alla classifica. Una Bologna che si è imposta per 76-68 trascinata da Tornike Shengelia con 17 punti. Virtus avanti all’intervallo avanti di dodici punti, con la Reyer che ha provato a rientrare e con la Virtus che ha risposto ad ogni possibile assalto dei padroni di casa. Alla Reyer non sono bastati i 15 punti e 11 rimbalzi di Kabengele.

Semplicemente sensazionale l’inizio di campionato di Trieste. Davvero strepitosa la neopromossa, che ha superato anche la Bertram Tortona per 85-82 al termine di una partita che si è decisa nel finale. La squadra di Christian Jamion aveva condotto anche con la doppia cifra di vantaggio, prima della clamorosa rimonta di Tortona con i 18 punti di Tommaso Baldasso e con i piemontesi che hanno avuto il tiro del pareggio sbagliato da Vital. Una Trieste trascinata dai 22 punti di un clamoroso Denzel Valentine (6/9 da tre) e dai 19 dell’ex Colbey Ross.

Netta vittoria di Reggio Emilia in casa contro Treviso per 88-64. Eppure gli ospiti avevano chiuso all’intervallo avanti di cinque punti, ma nel secondo tempo la Unahotels ha dominato, segnando ben cinquantacinque punti dopo l’intervallo. Reggio guidata dai 24 punti di Jaylen Barford, mentre a Treviso non sono bastati i 16 punti di D’Angelo Harrison.

I TABELLINI DELLE PARTITE

BERTRAM TORTONA – PALLACANESTRO TRIESTE 82-85 (22-23, 15-20, 23-22, 22-20)

Tortona: Baldasso 18, Weems 13, Kamagate 12

Trieste: Valentine 22, Ross 19, Brooks 13

UMANA REYER VENEZIA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 68-76 (14-22, 17-21, 23-17, 14-16)

Venezia: Kabengele 15, Tessitori 13, Wheatle 12

Bologna: Shengelia 17, Belinelli 11, Zizic 9

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – NUTRIBULLET TREVISO 88-64 (17-12, 16-26, 24-12, 31-14)

Reggio Emilia: Barford 24, Winston 13, Faye 12

Treviso: Harrison 16, Macura 12, Bowman 8