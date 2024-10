Baseball: un capolavoro di Freeman premia i Dodgers nella gara-1 delle World Series. Yankee battuti 6-3

Comincia letteralmente con il botto la World Series 2024 di baseball, ultimo atto della MLB che rivede scontrarsi nuovamente dopo più di quarant’anni le due compagini più importanti della lega, ovvero i New York Yankees e i Los Angeles Dodgers. Nella sfida inaugurale della serie finale ad avere la meglio è stata la squadra losangelina, abile a imporsi tra le mura amiche per 6-3 in una disputa risolta solo nella parte bassa del decimo inning.

Una partita cominciata con il freno a mano tirato. Per aspettare il primo punto si è infatti dovuto aspettare solo la quinta ripresa, merito di un sacrificio di Smith che porta in avanti i Dodgers per 1-0. Ma nell’inning successivo la compagine dell’east coast ribalta la situazione sfruttando un fuoricampo di Giancarlo Stanton che porta il parziale sull’1-2.

Ma Los Angeles non ci sta e, all’ottavo, riesce a ripristinare la situazione pareggiando i conti con un altro sacrificio, stavolta ad opera di Beets. L’atmosfera si fa caldissima e, giunta all’ultimo atto, New York tenta la fuga con un force out da un sigillo di Anthony Volpe che, tuttavia, sarà il preludio di un vero e proprio capolavoro firmato da Freddie Freeman, autore di un clamoroso quanto storico walk-off grand slam che porta in dote quattro punti facendo impazzire il pubblico presente.

I Dodgers passano quindi 3-6, in vista di una gara-2 che si preannuncia entusiasmante. L’inizio della disputa è pianificato per le 2:08 di domenica 27 ottobre.